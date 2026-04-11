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Bloco de Esquerda acusa autarca de Coimbra de interferir no exercício do jornalismo

11 abr, 2026 - 23:53 • Lusa

Distrital de Coimbra do Bloco de Esquerda critica atuação da presidente da Câmara. Declarações dirigidas a jornalista da Lusa motivam acusação de ataque ao jornalismo.

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A distrital de Coimbra do Bloco de Esquerda condenou hoje a atitude da presidente da Câmara local, acusando-a de tentar interferir no livre exercício do jornalismo ao atacar um jornalista da agência Lusa durante uma reunião do executivo.

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Em comunicado, o partido refere que os factos ocorreram na reunião do executivo municipal de Coimbra, na sexta-feira, quando a presidente da autarquia, Ana Abrunhosa, dirigiu ao jornalista da Lusa uma acusação de "falta deontológica grave", no âmbito de uma notícia sobre a Casa do Cinema de Coimbra.

Para o Bloco de Esquerda, esta intervenção constitui "um ataque inaceitável ao trabalho jornalístico" e ao papel essencial que este desempenha numa sociedade democrática.

O partido sublinha que o desconforto face ao escrutínio público e à crítica política "não pode, em circunstância alguma, justificar tentativas de descredibilização dos profissionais da comunicação social".

"A evolução deste comportamento para uma postura de confronto direto com jornalistas é particularmente preocupante e deve ser firmemente rejeitada", salienta o partido.

O Bloco manifesta "total solidariedade" com o jornalista visado, bem como com todos os profissionais da comunicação social, reiterando a importância de um jornalismo "livre e independente" como pilar fundamental da democracia.

Na nota, o partido lembra que não compete a titulares de cargos públicos "atribuir ou retirar qualquer tipo de 'confiança política'" a jornalistas, salientando que a função destes profissionais é precisamente escrutinar o poder.

"É esse escrutínio que garante transparência, responsabilidade e respeito pelas instituições democráticas", acrescenta o partido.

O caso mereceu também já a reação do Partido Comunista e da Iniciativa Liberal.

Na sexta-feira, a Direção de Informação da agência Lusa escreveu uma carta à presidente da Câmara de Coimbra "repudiando acusações" que dirigiu a João Gaspar na reunião pública do executivo.

Numa nota, a DI considerou que as acusações da autarca, eleita numa coligação PS, Livre e PAN, foram "descabidas, infundadas e difamatórias" e reiterou a sua confiança em João Gaspar, "cujo percurso de jornalismo na Lusa é irrepreensível".

Entre as acusações, Ana Abrunhosa afirmou que o jornalista faltou à verdade numa notícia, imputando-lhe uma "falha deontológica grave", acusando-o de ter uma "agenda política" própria e, por isso, retirando a confiança no jornalista.

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