Dois anos de Governo. Montenegro defende serviços máximos com impostos mínimos

O primeiro-ministro afirmou que, desde o início do atual mandato, não houve qualquer aumento de impostos, sublinhando que os objetivos orçamentais foram alcançados sem penalizar os contribuintes.

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“Dois orçamentos e nem um único imposto subiu. Podem fazer os polígrafos que quiserem. Não há um único imposto em Portugal que tenha subido no orçamento do Estado. Um único”, disse Luís Montenegro.

No mesmo discurso, o chefe do Governo sustentou que os resultados económicos obtidos não resultam de cortes nos serviços públicos, mas antes de uma estratégia que combina serviços máximos e impostos em mínimos.

Montenegro destacou ainda a aposta na reforma do Estado e lançou um desafio aos partidos com assento parlamentar para contribuírem para uma mudança estrutural no país.

“Eu desafio os partidos políticos que estão na Assembleia da República a serem parte e a juntarem-se agora a este impulso, dando o seu contributo, para podermos ter uma perspetiva que ultrapasse este ciclo governativo”, afirmou Luís Montenegro.

No balanço dos dois anos de governação, o primeiro-ministro assegurou que o Executivo tem atuado de forma transversal, procurando responder às necessidades de diferentes gerações, sem orientação ideológica marcada.

“Nós não governamos nem a olhar para a direita nem para a esquerda, nós governamos a olhar para cada pessoa”, disse Luís Montenegro.

No retrato que traçou do país, o governante abordou também o setor da saúde, reconhecendo dificuldades, mas relativizando a dimensão dos problemas reportados.

“Mesmo ao nível das urgências, o país não é apenas aquele país que nós vemos de vez em quando nas notícias”, afirmou Luís Montenegro, referindo que, apesar de encerramentos pontuais, existem dezenas de serviços em funcionamento e milhares de atendimentos em curso