Miranda Sarmento destaca equilíbrio das contas públicas apesar de previsões de défice

O ministro das Finanças defendeu, este domingo, que as contas públicas se mantêm em terreno positivo ao fim de dois anos de governação da AD, contrariando previsões que apontavam para um regresso ao défice.

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Miranda Sarmento sublinhou que o desempenho orçamental demonstra a existência de alternativas às projeções mais pessimistas, que davam como certo um desequilíbrio nas contas públicas já em 2025.

“Ao contrário daquilo que alguns previam, prognosticavam, profetizavam, como garantido, como certo, como absolutamente inevitável que em 2025 já teríamos défice orçamental, ou quanto mais ficávamos ali no zero, nós mostrámos que havia outro caminho”, afirmou.

Apesar do cenário atual, o governante já admitiu que o exercício orçamental deste ano poderá terminar com um ligeiro défice, associado a medidas extraordinárias adotadas pelo Executivo.

Entre os fatores apontados estão os apoios concedidos na sequência de tempestades recentes e o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

O ministro falava esta tarde em Setúbal, no âmbito das jornadas distritais da AD, onde foi o último membro do Governo a intervir antes do discurso do primeiro-ministro.