Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 13 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Imigração, xenofobia e aeronáutica na agenda de Lula com Seguro e Montenegro

13 abr, 2026 - 21:56 • Lusa

Presidente do Brasil visita Portugal a 21 de abril. Agenda inclui encontros com Presidente da República e primeiro-ministro. Temas centram-se em migração, cooperação e segurança internacional.

A+ / A-

O Presidente brasileiro quer abordar os temas da imigração, xenofobia e aeronáutica nos encontros previstos com o Presidente da República e o primeiro-ministro portugueses durante a visita a Portugal, a 21 de abril, disseram hoje fontes oficiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em conferência de imprensa no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o secretário de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Roberto Abdalla, detalhou que, na agenda com o chefe do Governo, Luís Montenegro, serão ainda tratados temas de cooperação nas áreas da ciência, da tecnologia e da inovação.

Já com o Presidente da República, António José Seguro, os temas serão "de interesse da comunidade brasileira" e de "paz e segurança internacional".

Este será o primeiro encontro entre António José Seguro e Lula da Silva, que não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português por já ter uma reunião agendada com o Presidente da África do Sul, parceiro do Brasil no grupo das economias emergentes BRICS.

A diplomacia brasileira, que classificou a deslocação de Lula da Silva a Portugal como uma "curta visita", afirmou que o Presidente brasileiro chegará a Lisboa de manhã, vindo de Hannover, e que a agenda se inicia com um encontro de trabalho com o primeiro-ministro, no Palácio de São Bento.

Lula da Silva será acompanhado por sete ministros, entre os quais o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A comitiva contará ainda com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana.

"Nesse encontro, será passada em revista a agenda bilateral, como a área de cooperação aeronáutica, cooperação em ciência e tecnologia, e muito provavelmente trabalho sobre migração, combate à xenofobia e outras formas de intolerância", indicou Roberto Abdalla.

De seguida, o chefe de Estado do Brasil desloca-se ao Palácio de Belém para um encontro com António José Seguro.

"Esse será o primeiro encontro oficial entre o Presidente Lula e o novo chefe de Estado português", enfatizou Roberto Abdalla.

A diplomacia brasileira recordou os mais de 30 atos bilaterais assinados entre os dois países na sequência das cimeiras luso-brasileiras realizadas em 2023, em Lisboa, e em 2025, em Brasília.

"É bom sempre ter presente o caráter especial da nossa relação com Portugal, com uma dimensão humana muito importante", através de "uma expressiva diáspora portuguesa no Brasil", sublinhou Roberto Abdalla.

"É a nossa segunda maior comunidade no exterior, apenas atrás da comunidade brasileira nos Estados Unidos", acrescentou.

Antes de Lisboa, Lula da Silva inicia a sua viagem à Europa em Espanha, a convite do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, participando ainda na quarta reunião de alto nível da iniciativa "Em Defesa da Democracia", no dia 18 de abril, em Barcelona.

Segue depois para a cidade alemã de Hannover, onde deverá encontrar-se com o chanceler Friedrich Merz e participar na feira industrial, que este ano tem o Brasil como país parceiro oficial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 13 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)