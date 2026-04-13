Imigração, xenofobia e aeronáutica na agenda de Lula com Seguro e Montenegro

O Presidente brasileiro quer abordar os temas da imigração, xenofobia e aeronáutica nos encontros previstos com o Presidente da República e o primeiro-ministro portugueses durante a visita a Portugal, a 21 de abril, disseram hoje fontes oficiais.

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Em conferência de imprensa no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o secretário de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Roberto Abdalla, detalhou que, na agenda com o chefe do Governo, Luís Montenegro, serão ainda tratados temas de cooperação nas áreas da ciência, da tecnologia e da inovação.

Já com o Presidente da República, António José Seguro, os temas serão "de interesse da comunidade brasileira" e de "paz e segurança internacional".

Este será o primeiro encontro entre António José Seguro e Lula da Silva, que não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português por já ter uma reunião agendada com o Presidente da África do Sul, parceiro do Brasil no grupo das economias emergentes BRICS.

A diplomacia brasileira, que classificou a deslocação de Lula da Silva a Portugal como uma "curta visita", afirmou que o Presidente brasileiro chegará a Lisboa de manhã, vindo de Hannover, e que a agenda se inicia com um encontro de trabalho com o primeiro-ministro, no Palácio de São Bento.

Lula da Silva será acompanhado por sete ministros, entre os quais o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A comitiva contará ainda com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana.

"Nesse encontro, será passada em revista a agenda bilateral, como a área de cooperação aeronáutica, cooperação em ciência e tecnologia, e muito provavelmente trabalho sobre migração, combate à xenofobia e outras formas de intolerância", indicou Roberto Abdalla.

De seguida, o chefe de Estado do Brasil desloca-se ao Palácio de Belém para um encontro com António José Seguro.

"Esse será o primeiro encontro oficial entre o Presidente Lula e o novo chefe de Estado português", enfatizou Roberto Abdalla.

A diplomacia brasileira recordou os mais de 30 atos bilaterais assinados entre os dois países na sequência das cimeiras luso-brasileiras realizadas em 2023, em Lisboa, e em 2025, em Brasília.

"É bom sempre ter presente o caráter especial da nossa relação com Portugal, com uma dimensão humana muito importante", através de "uma expressiva diáspora portuguesa no Brasil", sublinhou Roberto Abdalla.

"É a nossa segunda maior comunidade no exterior, apenas atrás da comunidade brasileira nos Estados Unidos", acrescentou.

Antes de Lisboa, Lula da Silva inicia a sua viagem à Europa em Espanha, a convite do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, participando ainda na quarta reunião de alto nível da iniciativa "Em Defesa da Democracia", no dia 18 de abril, em Barcelona.

Segue depois para a cidade alemã de Hannover, onde deverá encontrar-se com o chanceler Friedrich Merz e participar na feira industrial, que este ano tem o Brasil como país parceiro oficial.