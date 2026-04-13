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Lei Laboral. Governo convoca Concertação Social para quinta-feira
13 abr, 2026 - 18:08 • Lusa
Ministra do Trabalho indica que Governo e parceiros estão "na reta final" deste processo negocial.
A ministra do Trabalho disse esta segunda-feira considerar "adequado" convocar uma convocar uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social para quinta-feira e reiterou que as negociações sobre as alterações à lei laboral "não se vão eternizar".
"Nesta fase entendeu-se adequado convocar uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS)" para quinta-feira, indicou a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, confirmando a indicação que havia sido dada momentos antes pelo próprio secretário-geral da UGT e salientando que, dado que se trata de uma reunião plenária, "inclui todos os parceiros, incluindo naturalmente a CGTP".
Palma Ramalho indicou ainda que Governo e parceiros estão "na reta final" deste processo negocial, mas questionada sobre um prazo escusou-se a adiantar uma data, reiterando que "as negociações não se vão eternizar".
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