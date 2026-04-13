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Ministério da Justiça concluiu 17 das 42 medidas da Agenda Anticorrupção

13 abr, 2026 - 23:02 • Lusa

O Ministério da Justiça (MJ) anunciou hoje ter concluído 17 das 42 medidas da Agenda Anticorrupção, nas áreas da prevenção, educação e repressão, estado as restantes em fase de concretização ou em tramitação.

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O Ministério da Justiça (MJ) anunciou esta segunda-feira ter concluído 17 das 42 medidas da Agenda Anticorrupção, nas áreas da prevenção, educação e repressão, estado as restantes em fase de concretização ou em tramitação.

Num balanço da Agenda Anticorrupção hoje divulgado, o ministério adianta que, para além destas medidas já concluídas, apenas "três não foram iniciadas e estão planeadas para fases posteriores, por dependerem da avaliação de regimes recentemente implementados".

O MJ destaca que "entre os resultados mais relevantes dos últimos 21 meses" está o Código de Conduta do Governo e do Plano de Prevenção de Riscos, que foram aprovados e que "colocaram Portugal entre os primeiros países europeus a dispor de um instrumento desta natureza e dimensão".

Destaca igualmente a aprovação da chamada "Lei do Lóbi", que criou o Registo de Transparência da Representação de Interesses, tornando obrigatória e pública a identificação de quem pretenda influenciar decisores públicos.

No domínio da Contratação Pública, "para assegurar maior transparência e eficiência", o Portal BASE passou a divulgar informação agregada sobre ajustes diretos simplificados, estando em desenvolvimento um novo sistema de análise de dados com recurso a inteligência artificial.

Também o Portal Nacional dos Fornecedores de Estado inclui agora mais funcionalidades que reforçam a transparência, diz o MJ, acrescentando que o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) foi reestruturado, tendo sido nomeada uma nova direção e revista a sua estrutura orgânica e o seu modelo de governação.

O ministério refere que, no âmbito da atuação dos órgãos de controlo interno, em especial nas autarquias locais, foi reforçado o quadro de inspetores da Inspeção-Geral de Finanças e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território "dedicados à prevenção de fenómenos corruptivos".

O ministério tutelado por Rita Alarcão Júdice destaca ainda que foi concluído o Referencial de Educação para a Ética e Integridade, integrado nos currículos de todos os ciclos de ensino, passando a "estar presentes a temática da corrupção e os valores da cidadania, de forma transversal e obrigatória, nas aprendizagens essenciais das escolas portuguesas, quer na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, como nas restantes áreas curriculares".

A nota do MJ refere que o parlamento aprovou, na generalidade dois diplomas centrais: a Proposta de Lei que estabelece a perda alargada de bens provenientes de atividades criminosas, independentemente de condenação penal, e a Proposta de Lei que constitui uma reforma do Processo Penal, "prevendo novos instrumentos para prevenir atrasos e expedientes dilatórios".

"Encontra-se ainda em curso uma reforma do processo penal, sob a responsabilidade de um grupo de trabalho multidisciplinar, com os objetivos prioritários de reequacionar a fase de Instrução, aperfeiçoar o regime de recursos e reavaliar os mecanismos de colaboração premiada no âmbito do processo pena", acrescenta.

A transformação digital da justiça e o reforço de ferramentas tecnológicas são classificadas como "determinantes para uma justiça mais célere e eficaz" e a tramitação eletrónica da fase de inquérito, em vigor desde dezembro de 2024, é considerada um instrumento relevante para a capacidade de resposta do sistema de Justiça, contribuindo diretamente para o combate à corrupção.

No balanço de dois anos de Governo, o MJ destaca o reforço da capacidade da polícia Judiciária (PJ), "através do recrutamento de novos profissionais e do investimento em ferramentas digitais de apoio à investigação, reforçando a capacidade de resposta do sistema de Justiça e promovendo uma investigação sólida, fundamentada e rigorosa".

A ministra Rita Alarcão Júdice afirma, na mesma nota, que a Agenda Anticorrupção "é uma resposta ambiciosa e concreta" e que "os progressos registados mostram que é possível agir com determinação e eficácia".

A Agenda Anticorrupção foi aprovada em Conselho de Ministros a 20 de junho de 2024, no âmbito do XXIV Governo, após um processo de auscultação que envolveu partidos parlamentares, entidades públicas, academia e sociedade civil.

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