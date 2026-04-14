- Noticiário das 12h
- 14 abr, 2026
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Francisco Catalão substitui Francisco Gonçalves como secretário de Estado da Gestão da Saúde
14 abr, 2026 - 09:18 • Olímpia Mairos , André Rodrigues
Nomeação foi aceite pelo Presidente da República e posse decorre esta terça-feira no Palácio de Belém.
O Presidente da República, António José Seguro, anunciou esta terça-feira a substituição do secretário de Estado da Gestão da Saúde, na sequência de uma proposta apresentada pelo Governo.
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Em nota publicada no site oficial da Presidência, lê-se que o Presidente da República “aceitou a proposta do primeiro-ministro para exonerar, a seu pedido, Francisco Rocha Gonçalves, do cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde”.
Desconhecem-se os motivos do pedido de demissão.
No entanto, notícias recentes revelam a assinatura de um despacho assinado pelo governante demissionário para a criação de uma unidade de Cirurgia Cardíaca no Hospital de Santo António, no Porto.
Em causa o facto de o agora ex-secretário de Estado ser amigo pessoal de Eurico Castro Alves, diretor de cirurgia daquela unidade local de saúde.
Na mesma comunicação, é também confirmada a nomeação de Francisco Pinheiro Catalão, atual administrador executivo e diretor financeiro (CFO) da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, para assumir funções como secretário de Estado da Gestão da Saúde.
O chefe de Estado aceitou igualmente “a proposta de nomeação de Francisco Pinheiro Catalão, para o exercício do mesmo cargo”, lê-se.
A tomada de posse do novo secretário de Estado está marcada para esta terça-feira, às 16h00, numa cerimónia que terá lugar no Palácio de Belém.
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