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Reitor da Universidade de Lisboa eleito novo presidente do Conselho de Reitores

14 abr, 2026 - 19:31 • Lusa

Luís Ferreira, que dirige a Universidade de Lisboa desde 2021, foi eleito para um mandato de três anos.

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O reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, foi esta terça-feira eleito presidente no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), sucedendo a Paulo Jorge Ferreira, de Aveiro, que ocupava o cargo desde 2023.

Em comunicado, a Universidade de Lisboa refere que o reitor assume a liderança do CRUP num "momento decisivo para o ensino superior português, marcado por profundas transformações estruturais, desafios de financiamento e pelo impacto crescente da transição digital e da inteligência artificial".

Luís Ferreira, que dirige a Universidade de Lisboa desde 2021, foi eleito para um mandato de três anos.

No programa de ação, o reitor destacava o progresso do sistema de ensino superior português nas últimas décadas, com a aproximação de Portugal aos padrões internacionais de qualificação, mas também as necessidades que continuam por responder.

Em particular, sublinha o "subfinanciamento crónico das instituições, limitações à autonomia universitária e desafios na valorização de recursos humanos".

Enquanto presidente do CRUP, Luís Ferreira pretende "defender universidades mais abertas, flexíveis e centrais no desenvolvimento económico, social e cultural do país", e um conselho mais interventivo e influente junto do Governo e na definição de políticas públicas para o ensino superior e a ciência.

Luís Ferreira assume a presidência do CRUP numa altura em que o Governo tem em curso a revisão de diplomas estruturantes no setor como os regimes jurídicos das Instituições de Ensino Superior, dos Graus e Diplomas, a Lei de Bases da Ciência.

Estão também em discussão, até outubro, os domínios estratégicos e a alocação orçamental da nova Agência para a Investigação e Inovação (AI2).

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