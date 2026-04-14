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Sérgio Sousa Pinto fora da direção de Carneiro por vontade própria

14 abr, 2026 - 14:04 • Susana Madureira Martins

O ex-deputado do PS faz parte do atual secretariado nacional do líder socialista e já fez saber que não quer voltar a fazer parte dos futuros órgãos de direção que serão eleitos na Comissão Nacional de domingo.

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O antigo deputado e ex-líder da Juventude Socialista (JS) Sérgio Sousa Pinto não vai integrar os órgãos de direção do PS que vão ser eleitos no domingo na reunião da Comissão Nacional, que irá decorrer em Lisboa, sabe a Renascença.

Sérgio Sousa Pinto faz parte do atual secretariado nacional de José Luís Carneiro, mas, segundo disse o próprio à Renascença, já fez saber “há meses” à direção do PS que não deseja integrar, de novo, o núcleo mais restrito e executivo do líder socialista.

O ex-deputado junta-se, assim, a Francisco Assis, que já fez saber numa entrevista ao Observador, durante o recente Congresso do PS que não faria parte da próxima direção de Carneiro.

No domingo, dia de aniversário dos 53 anos do PS, reúne-se a Comissão Nacional do partido que servirá para eleger os membros da nova direção de José Luís Carneiro, quer na Comissão Política, quer no Secretariado Nacional.

Na Comissão Política, José Luís Carneiro deverá incluir alguns nomes que têm sido críticos da sua direção, como os ex-ministros do PS, Duarte Cordeiro ou Fernando Medina, como escreveu o jornal Observador.

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