Ventura admite possível adiamento do congresso do Chega previsto para maio

O líder do Chega, André Ventura, admitiu esta terça-feira que o congresso do partido, previsto para maio, poderá ser adiado para depois das eleições dos órgãos locais e regionais.

"Nós vamos ter um Conselho Nacional que vai determinar exatamente o dia do congresso e a eleição dos delegados. É possível que haja aqui algum adiamento, sobretudo porque o partido terá que realizar também eleições em todos os seus órgãos distritais e regionais, e é isso que está nessa fase de organização neste momento", afirmou.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, o presidente do Chega indicou que nos próximos dias deverá realizar-se uma reunião do Conselho Nacional do partido - órgão que deverá formalizar a marcação da reunião magna - e remeteu a decisão para esse órgão.

Em 24 de fevereiro, o partido anunciou que a Direção Nacional iria propor a realização da próxima convenção nos dias 8, 9 e 10 de maio, uma reunião magna em que seriam eleitos novos órgãos nacionais e votadas alterações aos estatutos.

Para este fim de semana estava prevista a eleição dos delegados.

Na altura, o líder do partido indicou que seria o Conselho Nacional a oficializar a marcação da convenção para o mês de maio, bem como o local, mas até agora ainda não foi marcada essa reunião.

A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo Tribunal Constitucional (TC). O mesmo tinha sido decidido em relação à convenção anterior, que aconteceu um ano antes, em Santarém.

O TC tem vindo também a "chumbar" as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários, de 2019.