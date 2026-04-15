Adiadas votações para Centeno ser ouvido no Parlamento sobre edifício do Banco de Portugal

O PSD conseguiu adiar a votação de dois requerimentos para Mário Centeno ser chamado ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a compra do novo edifício central do Banco de Portugal (BdP) em Lisboa.

O CDS-PP, o PS e o Chega aceitaram adiar a votação de um requerimento apresentado pela bancada do CDS-PP sobre o processo de compra do novo edifício em Entrecampos, no centro da capital.

O CDS-PP aceitou passar este ponto para a ordem de trabalhos da reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) da próxima semana.

O deputado e líder parlamentar Paulo Núncio disse que, enquanto requerente, o CDS-PP "não tem qualquer problema em adiar por uma semana a votação".

É a segunda vez, em duas semanas, que a votação deste pedido é adiada nesta comissão parlamentar.

Também foi adiada esta quarta-feira a votação de um segundo requerimento, da autoria do Chega, sobre o mesmo assunto.

Nesse caso, o PSD apresentou um pedido potestativo (sem necessidade de ser votado pelas outras bancadas) para forçar o adiamento da votação.

O pedido do Chega prevê a audição conjunta de Mário Centeno e do atual governador, Álvaro Santos Pereira.

Os dois requerimentos dizem respeito ao processo de aquisição e construção do novo edifício central do BdP, cujo contrato de compra foi celebrado com a seguradora Fidelidade.

Em 21 de julho de 2025, o jornal "online" Observador noticiou que o valor das futuras instalações será superior aos 192 milhões de euros da transação acordada, pois este montante refere-se apenas às obras estruturais (não contando com acabamentos, pinturas, pavimento final, acabamentos interiores, entre outros), estimando o jornal que o custo total possa subir para 235 milhões de euros.

O jornal noticiou ainda haver alertas de consultores do Banco de Portugal, designadamente sobre os licenciamentos e a eventual necessidade de avaliação de impacte ambiental na construção do parque de estacionamento.

Mário Centeno foi ouvido anteriormente no parlamento sobre este processo, em 25 de setembro de 2025, quando estava de saída do cargo de governador.

Na altura, explicou que o "valor final" das instalações da instituição vai depender decisões que ainda não foram tomadas, referindo-se a escolhas como "alcatifas, os móveis, a decoração".

Mário Centeno disse que o valor da aquisição do edifício é de 192 milhões de euros e que, relativamente à compra em si, o projeto "não tem nenhuma incerteza sobre o seu custo".

Centeno disse que há um conjunto de opções sobre o interior do edifício que ainda não estão fechadas e garantiu que essas escolhas "vão ser tomadas com o mesmo rigor" financeiro com que foram tomadas até agora as decisões sobre a compra e construção.

O então governador assegurou que a concentração dos trabalhadores no mesmo edifício trará poupanças operacionais ao BdP.

A agenda da reunião da COFAP também previa a votação de uma resolução do PS que recomenda ao Governo a clarificação do enquadramento do IVA nas operações realizadas por "sartups" no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas o PSD pediu o adiamento para estudar as suas implicações, o que foi aceite quer pelo PS, quer pelo Chega.