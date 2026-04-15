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Bloco de Esquerda quer isenção de IRS para compensações a vítimas de abusos na Igreja

15 abr, 2026 - 23:18 • Redação

Bloco de Esquerda propõe isenção de IRS para compensações a vítimas de abusos sexuais na Igreja. Medida pretende equiparar estes pagamentos a indemnizações decididas em tribunal ou arbitragem.

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O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que as compensações financeiras atribuídas a vítimas de abusos sexuais na Igreja fiquem isentas de imposto, à semelhança das indemnizações fixadas por decisão judicial ou arbitral.

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A iniciativa visa enquadrar estes pagamentos no regime já existente para indemnizações legais, evitando que sejam sujeitos a IRS.

Segundo o representante parlamentar do BE, Fábio Figueiredo, muitas destas vítimas não recorreram aos tribunais devido à prescrição dos crimes, mas os processos de compensação seguem um modelo semelhante ao de arbitragem.

“Estas vítimas não tiveram acesso à justiça porque os crimes já prescreveram”, afirmou Fábio Figueiredo.

O bloquista sublinhou que, apesar disso, o procedimento adotado aproxima-se de uma lógica arbitral, o que justifica a equiparação fiscal.

“As indemnizações que são pagas por decisão judicial, arbitral ou por acordo, nos termos da lei, não pagam IRS. Isto é do mais elementar bom senso”, disse Fábio Figueiredo.

A proposta pretende assim garantir que as vítimas não sejam penalizadas fiscalmente pelas compensações recebidas no âmbito destes processos.

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