Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eleições na AR. Sem juízes do TC e Conselho de Opinião da RTP em risco de ser adiado

15 abr, 2026 - 21:20 • Manuela Pires

São votados esta tarde os membros para 19 órgãos externos à assembleia da república como a provedoria de justiça, o conselho superior da magistratura, o conselho de estado ou o Conselho Económico e Social entre outros.

A+ / A-

Há uma nova polémica que envolve a eleição dos órgãos externos à Assembleia da República e que vai ser discutida ao início da tarde na Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Depois de vários meses de impasse, por causa da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, agora é a eleição para o Conselho de Opinião da RTP que pode ser adiada por causa de deputados do Chega.

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados reúne-se esta quinta-feira, pouco antes do início da votação, para, a pedido da Conferência de Líderes, emitir um parecer sobre se a presença de três deputados do Chega na lista é incompatível, por eventualmente violar o Estatuto dos Deputados.

Na lista de dez nomes para o Conselho de Opinião da RTP, e ao contrário do PSD e do PS, o grupo parlamentar do Chega decidiu indicar três deputados do partido, Patrícia Carvalho, Bernardo Pessanha e Jorge Galveias. Entre PSD, PS e Livre surgiram dúvidas sobre se a candidatura destes três nomes viola o Estatuto dos Deputados.

A comissão vai discutir esta matéria antes da votação marcada para as três da tarde no Parlamento.

Segundo o Estatuto dos Deputados, no capítulo das incompatibilidades, está prevista a possibilidade de o deputado “integrar, a qualquer título, órgãos sociais de instituições, empresas ou sociedades concessionárias de serviços públicos, ou que sejam parte em parceria público-privada com o Estado”.

Provedor de Justiça, Conselho de Estado e CES

Há quase um ano que a Provedoria de Justiça espera pelo sucessor de Maria Lúcia Amaral, que saiu do cargo para o Governo, que, entretanto, já abandonou.

O nome de Tiago Antunes é indicado pelo PS na sequência de um acordo com o PSD. Durante a audição parlamentar, o antigo governante socialista prometeu ser independente e “não fazer fretes a ninguém”, afirmou Tiago Antunes.

O provedor de Justiça é eleito por maioria de dois terços dos deputados presentes.

No Conselho de Estado, PS e PSD não chegaram a acordo e há duas listas que vão ser votadas, sendo que a Assembleia indica cinco nomes para este órgão consultivo do Presidente, que reúne na sexta-feira.

A lista do PS indica Carlos César, Francisca Van Dunem e Alexandre Quintanilha nos três primeiros lugares. A lista do PSD e do Chega indica Leonor Beleza, André Ventura, Carlos Moedas e Pedro Duarte.

As cinco personalidades do Conselho de Estado são eleitas através do método de Hondt.

Para o Conselho Económico e Social, o PSD volta a indicar o nome de Luís Paes Antunes, que está no cargo desde 2024.

O presidente do CES tem de obter dois terços dos votos e, na primeira votação, em 2024, falhou a eleição por apenas um voto, tendo sido eleito à segunda tentativa.

Impasse que dura há vários meses

Há quase um ano que a Assembleia da República tenta eleger os vários membros para os órgãos externos, mas este processo foi sucessivamente adiado, uma vez que os três maiores partidos não chegavam a acordo sobre a lista para o Tribunal Constitucional, porque o PS não queria ficar de fora na indicação de um nome.

Depois de marcada a data de 16 de abril para a realização das eleições, e sem acordo sobre o Tribunal Constitucional, PSD e PS decidiram adiar de novo a eleição dos três juízes do Constitucional para o mês de maio, altura em que está prevista a saída de mais um juiz, José João Abrantes, que já mostrou vontade de sair, sendo necessário eleger quatro nomes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)