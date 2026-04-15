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Governo prepara nova Unidade de Trânsito com patrulhamento nacional

15 abr, 2026 - 00:55 • Redação

Ministro da Administração Interna vai anunciar criação de nova Unidade de Trânsito. Medida integra estratégia nacional contra sinistralidade rodoviária.

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O Ministério da Administração Interna vai anunciar amanhã a criação de uma nova estrutura policial vocacionada para o controlo do trânsito em todo o país, com atuação alargada de norte a sul. A notícia é avançada pela "RTP".

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A medida insere-se num pacote mais amplo de iniciativas destinadas a travar a sinistralidade rodoviária, que deverá ser submetido a aprovação em Conselho de Ministros.

Entre as prioridades está a revisão do enquadramento legal em vigor, com a preparação de um novo Código da Estrada, a concretizar até ao final do ano.

O plano contempla ainda o reforço dos mecanismos de fiscalização automática, com a instalação de novos radares em autoestradas e outros eixos considerados críticos, incluindo sistemas de controlo de velocidade média.

No que respeita às infrações, está previsto um endurecimento das penalizações aplicadas a condutores reincidentes, quer no montante das coimas, quer na duração das sanções acessórias.

Outra das alterações em estudo passa pelo prolongamento dos prazos legais associados às contraordenações, com o objetivo de evitar a caducidade de processos por via de atrasos administrativos ou expedientes legais.

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