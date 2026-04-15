Presidente da República nomeia Representantes da República para os Açores e a Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a Professora Doutora Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira como Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

De acordo com uma nota da Presidência da República, as nomeações foram feitas “nos termos do n.º 1 do artigo 230.º da Constituição da República Portuguesa”.

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Susana Goulart Costa, açoriana e natural de Angra do Heroísmo, nasceu em 1969 e será a primeira mulher a desempenhar o cargo de Representante da República na Região Autónoma dos Açores. É Professora Associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM – Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa – Universidade dos Açores. Exerce atualmente funções como Diretora do Departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM – Açores.

Na mesma nota, é referido que o Presidente da República nomeou ainda Paulo Duarte Barreto Ferreira como Representante da República para a Região Autónoma da Madeira. Natural do Funchal, onde nasceu em 1962, ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987, tendo desenvolvido carreira na primeira instância nas comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria‑a‑Velha, Funchal e Lisboa.

Entre 2014 e 2020, Paulo Duarte Barreto Ferreira foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. Desde 2010, exerce funções como juiz no Tribunal da Relação de Lisboa.