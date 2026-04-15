Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PS admite expulsão de militante suspeito de arremessar “cocktail molotov” em Marcha pela Vida

15 abr, 2026 - 19:28 • Susana Madureira Martins

Homem foi detido esta terça-feira após o ataque junto à Assembleia da República a 21 de março.

A+ / A-

O PS confirma que é militante do partido o homem que foi detido esta terça-feira por suspeita de ter atirado um cocktail Molotov a um grupo de pessoas durante a manifestação da Marcha pela Vida, em março.

Em comunicado enviado à Renascença, o PS explica que tomou conhecimento "através da comunicação social" que o indivíduo é militante do partido, informação que, segundo a mesma nota, "surpreendeu" a direção nacional de José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS decidiu remeter "de imediato" para o tribunal interno do partido, a Comissão Nacional de Jurisdição, esta informação, com vista à instauração de um processo disciplinar que "determine a aplicação da sanção adequada à alegada prática dos factos que lhe são imputados".

A confirmarem-se os factos que envolvem este socialista, o PS admite que poderá ser aplicada a expulsão de militante. O núcleo duro do líder do PS, o secretariado nacional determinou, "desde já", a suspensão preventiva do indivíduo.

Na mesma nota, o PS salienta que condenou "publicamente" o ato em causa, em intervenções na Assembleia da República e na Assembleia Municipal de Lisboa, concluindo que o partido "não pactua com nenhum tipo de violência e considera absolutamente intolerável qualquer ato que possa consubstanciar um comportamento desse tipo".
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)