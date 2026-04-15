PS admite expulsão de militante suspeito de arremessar “cocktail molotov” em Marcha pela Vida

O PS confirma que é militante do partido o homem que foi detido esta terça-feira por suspeita de ter atirado um cocktail Molotov a um grupo de pessoas durante a manifestação da Marcha pela Vida, em março.

Em comunicado enviado à Renascença, o PS explica que tomou conhecimento "através da comunicação social" que o indivíduo é militante do partido, informação que, segundo a mesma nota, "surpreendeu" a direção nacional de José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS decidiu remeter "de imediato" para o tribunal interno do partido, a Comissão Nacional de Jurisdição, esta informação, com vista à instauração de um processo disciplinar que "determine a aplicação da sanção adequada à alegada prática dos factos que lhe são imputados".

A confirmarem-se os factos que envolvem este socialista, o PS admite que poderá ser aplicada a expulsão de militante. O núcleo duro do líder do PS, o secretariado nacional determinou, "desde já", a suspensão preventiva do indivíduo.

Na mesma nota, o PS salienta que condenou "publicamente" o ato em causa, em intervenções na Assembleia da República e na Assembleia Municipal de Lisboa, concluindo que o partido "não pactua com nenhum tipo de violência e considera absolutamente intolerável qualquer ato que possa consubstanciar um comportamento desse tipo".