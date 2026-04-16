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Governo remete para Autoridade Tributária tributação de indemnizações da Igreja
16 abr, 2026 - 19:18
Ministro da Presidência remete esclarecimentos para o Ministério das Finanças.
O ministro da Presidência afirmou que o Governo ainda não tomou qualquer decisão sobre a eventual tributação em IRS das compensações pagas pela Igreja a vítimas de abuso sexual.
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António Leitão Amaro falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, sublinhando que o tema não foi alvo de deliberação no encontro.
“Não é o Governo que cobra o IRS, é a Autoridade Tributária e, portanto, o Governo não tomou nenhuma decisão de tributação de nada”, disse António Leitão Amaro.
O governante acrescentou que o Executivo está a analisar a situação, mas frisou que não existe, para já, qualquer orientação definida sobre a matéria.
“Não tomámos nenhuma decisão hoje”, afirmou António Leitão Amaro, admitindo também que não é claro se será necessária uma base legislativa para intervir neste caso.
Perante as dúvidas, o ministro remeteu eventuais esclarecimentos para o Ministério das Finanças, evitando avançar com detalhes adicionais.
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