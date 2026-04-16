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Hugo Soares pede aos deputados para elegerem Tiago Antunes, indicado pelo PS para Provedor de Justiça

16 abr, 2026 - 13:15 • Manuela Pires

A eleição para os órgãos externos à assembleia da república decorre esta tarde, Tiago Antunes é o nome indicado pelo PS para Provedor de Justiça.

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Os deputados do PSD receberam esta manhã a orientação do líder parlamentar para votarem favoravelmente o nome de Tiago Antunes para Provedor de Justiça.

Ao que a Renascença apurou junto de várias fontes social-democratas, na reunião da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares falou da eleição dos órgãos externos que decorre esta tarde na sala do Senado, e pediu aos deputados para “honrarem os acordos” e votarem favoravelmente no nome indicado pelo PS para Provedor de Justiça.

Segundo as mesmas fontes, nenhum dos deputados levantou qualquer objeção quanto a esta orientação do líder parlamentar. Isto quer dizer que se a eleição de Tiago Antunes falhar, não será responsabilidade dos deputados social-democratas.

O nome do antigo governante socialista foi proposto pelo PS na sequência de um acordo obtido com o PSD para os órgãos externos, e para ser eleito precisa de uma maioria de dois terços entre os 230 deputados.

Tiago Antunes terá de somar os votos favoráveis das bancadas da esquerda e quase todos os votos dos deputados da bancada do PSD, mas como o voto é secreto e colocado em urna, vai ser impossível saber quem votou contra.

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Durante a audição parlamentar a única voz crítica à candidatura de Tiago Antunes foi do deputado liberal Rui Rocha que considerou que o antigo governante socialista que integrou os executivos de José Sócrates e António Costa não tem competência para o cargo e acusou Tiago Antunes de ter "feito parte de uma máquina de intoxicação da opinião pública".

Já o deputado social-democrata Paulo Lopes Marcelo considerou que “o exercício de funções públicas no Governo é valorizado, portanto, para nós é currículo, e é algo que deve ser visto de forma positiva”, referiu o deputado do PSD.

A eleição de Tiago Antunes para Provedor de Justiça decorre esta tarde e se for eleito, terá assento no Conselho de Estado.

Os deputados elegem ainda esta tarde os 5 membros que integram esse órgão consultivo do presidente da república, e no PSD, segundo apurou a Renascença junto de fontes social-democratas há a forte convicção que o PSD vai eleger três personalidades, o PS uma e o Chega a quinta.

No Conselho de Estado, PS e PSD não chegaram a acordo e há duas listas que vão ser votadas, sendo que a Assembleia indica cinco nomes para este órgão consultivo do Presidente, que reúne na sexta-feira.

A lista do PS indica Carlos César, Francisca Van Dunem e Alexandre Quintanilha nos três primeiros lugares. A lista do PSD e do Chega indica Leonor Beleza, André Ventura, Carlos Moedas e Pedro Duarte.

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