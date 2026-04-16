Iniciativa Liberal defende que Portugal precisa de uma Torre do Tombo digital

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), Rodrigo Saraiva, defendeu hoje que Portugal precisa de "uma Torre do Tombo Digital", no debate sobre a preservação do património digital, nomeadamente sobre o SAPO Blogs.

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Na sua intervenção, que abriu o debate, Rodrigo Saraiva referiu que, perante o encerramento da plataforma SAPO Blogs, não se deve perder "um espólio" de mais de duas décadas de produção, não só de textos, mas também de imagens.

O arquivo digital "vai muito além dos blogues, são também sites institucionais, imprensa e tudo aquilo que sejam fontes abertas em ambiente digital", apontou.

Neste caso dos blogues, "tivemos duas equipas, a do Arquivo.pt e a do SAPO, a colaborar com zelo", mas, a cada dia que passa, "surgem novas necessidades e desafios, sejam eles humanos ou técnicos".

"Na nossa proposta optámos por não afunilar uma solução pois, embora o Arquivo.pt, criado no seio da FCCN, se apresente como a solução óbvia, também não é suficiente", disse Rodrigo Saraiva, considerando que precisa de mais recursos financeiros, materiais e humanos, bem como de mais liberdade e autonomia.

O projeto de Resolução n.º 716/XVII/1.ª da IL recomenda ao Governo a preservação do património digital, nomeadamente o associado ao SAPO Blogs.

Já o Chega criticou a proposta, com o deputado Daniel Teixeira, num pedido de esclarecimento, a considerar o projeto um "tanto ou quanto populista".

Por sua vez, o PS, que tem o projeto de Resolução n.º 782/XVII/1.ª, que recomenda ao Governo a criação de um regime de salvaguarda da memória digital da imprensa e da informação pública, apontou a lei do depósito legal.

Paulo Lopes Silva, do PS, também defendeu uma "proposta estrutural" sobre esta matéria, referindo que não se pode correr o risco de, daqui a 50 anos, ser mais fácil consultar jornais de 1975 do que blogues.

O PS pede que se recomende ao Governo a criação de um regime jurídico "de depósito legal digital", onde se incluem os blogues e todos os conteúdos relevantes para o debate público contemporâneo.

Também o Bloco de Esquerda (BE) tem o projeto de Resolução n.º 800/XVII/1.ª (BE), que recomenda ao Governo que assegure a preservação do acervo do SAPO Blogs.

"Vamos apoiar todos os projetos que querem preservar a memória coletiva e do debate político", afirmou Fabian Figueiredo, deputado do BE.

O Livre, que tem o projeto de Resolução n.º 805/XVII/1.ª, que visa salvaguardar e valorizar o património digital em Portugal, também defendeu a importância de arquivar o mundo digital.

"A proteção de espaços digitais como SAPO Blogs, proteger estes espaços é preservar a memória", disse Filipa Pinto, do Livre, referindo que "já existe um Arquivo.pt enquanto serviço digital da FCT que já arquiva conteúdos digitais", cujo valor é reconhecido internacionalmente.

Por sua vez, a deputada do PSD, Liliana Sousa, atualizou o plenário, referindo que a nova Agência para a Investigação e Inovação (AI²) e o Arquivo.pt já estão "no terreno numa operação técnica sem precedentes".

"Estamos a falar da salvaguarda de 200 mil blogues do universo SAPO que estão a ser objeto de uma recolha progressiva com robôs e validação humana para assegurar a melhor cobertura e qualidade", salientou.

Alfredo Maia, do PCP, disse não desvalorizar "a genuína preocupação das várias propostas", recordando que a plataforma SAPO Blogs vai cessar, em junho, o serviço de alojamento e gestão de blogues.

Leandro Ferreira Luís, do PSD, apontou que a pergunta essencial é se se está realmente "perante um vazio ou um trabalho em curso", recordando o papel do Arquivo.pt.

Já Pedro Tavares, do Chega, considerou que este debate demonstra o afastamento "do parlamento face às verdadeiras dificuldades" que as famílias portuguesas atravessam neste momento, referindo que está em causa o encerramento de uma plataforma privada de blogues.

Rui Tavares, do Livre, advertiu que há cidadãos que, por morte, já não podem recuperar os seus blogues.

"Aconteceu neste debate e acontece com bastante regularidade neste caso, os partidos fazem um esforço de escreverem propostas", disse Rodrigo Saraiva, acrescentando que, frequentemente, "parece que há pessoas que não se dão ao trabalho" de ler as propostas e ouvir as intervenções dos outros partidos.

"Ficamos em debates que parece que não estamos na mesma realidade", lamentou, referindo que o "Estado são as pessoas e as pessoas precisam de ter memória".

"Termino este debate a perceber que afinal o Chega não quer que haja memória", concluiu Rodrigo Saraiva.