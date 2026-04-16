PS está em “reflexão” depois de Tiago Antunes falhar eleição para Provedor de Justiça

O líder parlamentar do PS já falou com Tiago Antunes, mas garante que ainda é muito cedo para decidir se o partido insiste na candidatura do antigo governante socialista à Provedoria de Justiça.

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“É muito cedo, estamos em reflexão. Estamos em processo de avaliação”, disse Eurico Brilhante Dias.

Eurico Brilhante Dias lamentou que Tiago Antunes não tenha sido eleito e garantiu que o PS cumpriu o acordo interpartidário e mostrou ser “adulto e fortemente confiável”.

“Foi um extraordinário secretário de Estado no tempo da pandemia, mas o resultado foi insuficiente e, apesar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter cumprido de forma escrupulosa o acordo interpartidário, não foi possível elegê-lo”, referiu Eurico Brilhante Dias.

Tiago Antunes ficou muito longe da maioria de dois terços necessários para ser eleito, ao obter apenas 104 votos, com 122 votos nulos ou brancos.

Questionado sobre que leitura faz desta votação, Eurico Brilhante Dias não se alongou, mas indiretamente aponta responsabilidades a Hugo Soares.

“Nem todas as lideranças parlamentares têm a minha sorte e, portanto, acontece”, referiu Eurico Brilhante Dias.

Eurico Brilhante Dias assegurou que o partido não vai demorar muito tempo a tomar uma decisão, mas não afastou a hipótese de voltar a apresentar o nome de Tiago Antunes.

“Entraremos num processo, num período curto, naturalmente, de reflexão, em primeira instância, com o professor Tiago Antunes, para ver que passos seguintes tomaremos”, disse Eurico Brilhante Dias.

Eurico Brilhante Dias voltou a elogiar o candidato, que “já serviu a República e o país em muitas circunstâncias”, e acrescentou que, para além da bancada socialista, muitos deputados à esquerda do PS votaram na candidatura de Tiago Antunes.

“Nesse propósito, tem esse conforto, mas é cedo para essa decisão, estamos em processo de avaliação e de reflexão”, voltou a repetir Eurico Brilhante Dias.

André Ventura ficou satisfeito com o resultado da votação e diz que este “veto” a Tiago Antunes abre a porta a um entendimento entre o PSD e o Chega para tentarem encontrar uma outra solução.

“Sabemos que a escolha do Provedor de Justiça foi parte de um acordo anterior entre o PSD e o PS. O processo vai recomeçar agora. Começarei a partir de hoje, de amanhã, a estabelecer os contactos e as pontes entre os partidos para podermos garantir uma eleição do Provedor de Justiça tão rápida quanto possível”, referiu André Ventura aos jornalistas no parlamento.