PSD elege 3 nomes para o Conselho de Estado, Chega mantém Ventura e PS apenas um

A lista conjunta apresentada por PSD e Chega assegurou quatro dos cinco lugares atribuídos pela Assembleia da República no Conselho de Estado, reforçando a presença social-democrata neste órgão consultivo do Presidente da República.

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Foram eleitos Leonor Beleza, André Ventura, Pedro Duarte e Carlos Moedas, todos integrados na lista A, resultante de um acordo entre os dois partidos. A lista A conseguiu 141 votos dos 226 deputados que exerceram o direito de voto.

A lista B, apresentada pelo PS, garantiu apenas um lugar, ocupado por Carlos César, atual presidente do partido, obteve 67 votos.

Este resultado representa uma diminuição da representação do PS no órgão, ao mesmo tempo que traduz um aumento do PSD enquanto o Chega mantém André Ventura.

Na eleição para o Conselho de Estado aplica-se o método d'Hondt na distribuição dos 5 elementos.

Na atual legislatura, que se iniciou em 03 de junho, na sequência das legislativas antecipadas de 18 de maio, o PSD tem 89 deputados, o Chega 60, o PS 58, a IL nove, o Livre seis, o PCP três, o CDS-PP dois, e BE, PAN e JPP um cada.

O PSD reforça a presença no Conselho de Estado, elege mais um membro do que na legislatura anterior, e o Partido Socialista perde um elemento.

Leonor Beleza integrava o Conselho de Estado, mas por escolha de Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa mantém-se e Pedro Duarte, presidente da câmara do Porto entra para o órgão consultivo do presidente da república.



