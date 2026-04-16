Seguro fecha equipa económica com Luís Aguiar-Conraria, João Miguel Coelho e Jorge Marrão

Mais de um mês depois de tomar posse, o Presidente da República começa a fechar equipas e já está escolhido o trio de consultores económicos de Belém. Para além de João Miguel Coelho, ex-vice da ANACOM, de queo jornal ECO já tinha dado conta, António José Seguro escolheu Luís Aguiar-Conraria, economista e professor catedrático na Universidade do Minho e o também economista Jorge Marrão, sabe a Renascença.

Com estas escolhas, Seguro quer atenções viradas para a situação económica e das finanças públicas do país, mas também o acompanhamento da reconstrução das zonas afetadas na região centro e a execução do PRR e do PT RR, segundo apurou a Renascença.

Quanto a João Miguel Coelho, passou pelo Banco de Portugal e pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento e foi vice-presidente da ANACOM. O novo consultor esteve presente no terreno durante toda a semana que durou a Presidência Aberta de António José Seguro na região centro.

O novo conselheiro de Belém foi um dos especialistas que esteve presente na reunião promovida por Seguro esta quinta-feira com especialistas para discutir as respostas do Governo ao temporal de janeiro e também participou nas reuniões que o Presidente da República promoveu na Presidência Aberta com delegações das telecomunicações, dos seguros e da energia.

Em relação a Luís Aguiar-Conraria é presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e professor catedrático, para além de ser colunista no Expresso. O investigador colaborou ainda com a Renascença na origem da Sondagem das Sondagens, uma ferramenta criada para analisar a evolução dos estudos de opinião em períodos eleitorais.

Quanto a Jorge Marrão é um economista, empresário e gestor, com trabalho na área do imobiliário na consultora Deloitte e colunista convidado do Jornal de Negócios.

Seguro fecha uma equipa numa área considerada por Belém como fundamental, sendo este trio de especialistas considerado como pessoas de perfil de grande conhecimento.

Já esta quinta-feira, Seguro fechou outra equipa considerada fundamental, nomeando os nomes da quota presidencial para o Conselho de Estado. Entre eles estão a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, a cientista que recebeu o Prémio Pessoa em 2010 e foi mandatária da sua candidatura à Presidência da República, Maria do Carmo Fonseca, o especialista em biodiversidade e também Prémio Pessoa de 2018 Miguel Bastos Araújo, o ex-ministro da Defesa e investigador Nuno Severiano Teixeira e o antigo ministro da Justiça, da Reforma Administrativa e ex- líder parlamentar do PS Alberto Martins, muito próximo do atual chefe de Estado.