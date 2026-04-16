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PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Seguro nomeia Severiano Teixeira, Isabel Capeloa Gil e Maria do Carmo Fonseca para Conselho de Estado
16 abr, 2026 - 12:44 • Susana Madureira Martins
Presidente da República puxa dois Prémios Pessoa para o seu órgão político de consulta. Nomes conhecidos antes da reunião do Conselho de Estado marcada para esta sexta-feira sobre Segurança e Defesa.
O Presidente da República, António José Seguro, acaba de indicar os cinco nomes da sua quota para o Conselho de Estado, precisamente na véspera da reunião do seu órgão político de consulta.
São eles a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, a cientista que recebeu o Prémio Pessoa em 2010 e foi mandatária da sua candidatura à Presidência da República, Maria do Carmo Fonseca, o especialista em biodiversidade e também Prémio Pessoa de 2018 Miguel Bastos Araújo, o ex-ministro da Defesa e investigador Nuno Severiano Teixeira e o antigo ministro da Justiça, da Reforma Administrativa e ex- líder parlamentar do PS Alberto Martins, muito próximo do atual chefe de Estado.
Uma informação divulgada antes mesmo de o Parlamento votar, esta quinta-feira, as listas para os órgãos externos que incluem os cinco nomes eleitos pelos deputados para o Conselho de Estado.
O PSD indicou Leonor Beleza, que fazia parte do anterior elenco do Conselho de Estado indicada por Marcelo Rebelo de Sousa e que se mantém, agora pela quota do seu partido de origem, o autarca de Lisboa, Carlos Moedas e o presidente da câmara do Porto, Pedro Duarte. O PS indica o presidente do partido Carlos César e o Chega mantém o presidente do partido André Ventura no órgão de consulta do Presidente da República.
Parlamento
PSD indica Beleza, Moedas e Pedro Duarte para Conselho de Estado em lista conjunta com Chega
Sociais-democratas e Chega apresentam lista conjun(...)
Esta sexta-feira, e uma semana depois de realizar a Presidência Aberta na região centro, Seguro reúne os novos conselheiros de Estado para debater temas relacionados com a Segurança e a Defesa, sobretudo no âmbito da proteção civil, de populações e infraestruturas, na sequência da tempestade Kristin.
No balanço que fez há uma semana sobre a Presidência Aberta, Seguro prometeu "vigilância" em relação à resposta do Estado às populações, após o temporal de janeiro. Nessa conferência de imprensa, na Marinha Grande, o Presidente da República avisou ainda para a necessidade "vital" de o Governo apresentar um relatório sobre "o que correu mal" na resposta à tempestade.
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