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PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Seguro nomeia Severiano Teixeira, Isabel Capeloa Gil e Maria do Carmo Fonseca para Conselho de Estado

16 abr, 2026 - 12:44 • Susana Madureira Martins

Presidente da República puxa dois Prémios Pessoa para o seu órgão político de consulta. Nomes conhecidos antes da reunião do Conselho de Estado marcada para esta sexta-feira sobre Segurança e Defesa.

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O Presidente da República, António José Seguro, acaba de indicar os cinco nomes da sua quota para o Conselho de Estado, precisamente na véspera da reunião do seu órgão político de consulta.

São eles a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, a cientista que recebeu o Prémio Pessoa em 2010 e foi mandatária da sua candidatura à Presidência da República, Maria do Carmo Fonseca, o especialista em biodiversidade e também Prémio Pessoa de 2018 Miguel Bastos Araújo, o ex-ministro da Defesa e investigador Nuno Severiano Teixeira e o antigo ministro da Justiça, da Reforma Administrativa e ex- líder parlamentar do PS Alberto Martins, muito próximo do atual chefe de Estado.

A tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado decorrerá esta sexta-feira, 17 de abril, pelas 14h00, numa cerimónia no Palácio de Belém.

Uma informação divulgada antes mesmo de o Parlamento votar, esta quinta-feira, as listas para os órgãos externos que incluem os cinco nomes eleitos pelos deputados para o Conselho de Estado.

O PSD indicou Leonor Beleza, que fazia parte do anterior elenco do Conselho de Estado indicada por Marcelo Rebelo de Sousa e que se mantém, agora pela quota do seu partido de origem, o autarca de Lisboa, Carlos Moedas e o presidente da câmara do Porto, Pedro Duarte. O PS indica o presidente do partido Carlos César e o Chega mantém o presidente do partido André Ventura no órgão de consulta do Presidente da República.

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Esta sexta-feira, e uma semana depois de realizar a Presidência Aberta na região centro, Seguro reúne os novos conselheiros de Estado para debater temas relacionados com a Segurança e a Defesa, sobretudo no âmbito da proteção civil, de populações e infraestruturas, na sequência da tempestade Kristin.

No balanço que fez há uma semana sobre a Presidência Aberta, Seguro prometeu "vigilância" em relação à resposta do Estado às populações, após o temporal de janeiro. Nessa conferência de imprensa, na Marinha Grande, o Presidente da República avisou ainda para a necessidade "vital" de o Governo apresentar um relatório sobre "o que correu mal" na resposta à tempestade.

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