Tiago Antunes chumbado na eleição para Provedor de Justiça

16 abr, 2026 - 17:35 • Manuela Pires , Fábio Monteiro

Tiago Antunes falhou a eleição para Provedor de Justiça no Parlamento. Candidato indicado pelo PS não atingiu a maioria de dois terços exigida. Votação registou 104 votos a favor, 86 em branco e 36 nulos.

Tiago Antunes não conseguiu reunir apoio suficiente para ser eleito Provedor de Justiça, numa votação realizada no Parlamento que exigia uma maioria qualificada de dois terços dos deputados.

Segundo dados avançados à Renascença, o candidato proposto pelo Partido Socialista obteve 104 votos favoráveis, ficando aquém do número necessário para a eleição, além de 86 votos em branco e 36 votos nulos.

O nome do antigo governante socialista foi indicado pelo PS no âmbito de um acordo com o PSD para os órgãos externos. Esta manhã na reunião da bancada parlamentar, e segundo relatos feitos à Renascença, o líder parlamentar pediu aos deputados para "honrarem os acordos" e votarem no candidato indicado pelo partido socialista.

O que é certo é que nos últimos dias já ninguém acreditava na eleição do antigo secretário de estado do governo de António Costa.

Durante a audição parlamentar, na semana passada, apenas Rui Rocha contestou a escolha e criticou Tiago Antunes dizendo que não tinha competência para exercer o cargo.


Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)