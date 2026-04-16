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Vereador do Chega em Torres Novas sai do partido e passa a independente

16 abr, 2026 - 15:13 • Lusa

O vereador não apresentou na reunião quaisquer justificações políticas para a desvinculação do partido. Questionado, disse não querer "aprofundar muito a questão", afirmando que a decisão se prende com "incompatibilidades" que se verificam "desde o dia das eleições".

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O vereador eleito pelo Chega na Câmara de Torres Novas, José Carola, anunciou em reunião do executivo a sua desvinculação do partido, passando a exercer funções como independente.

"(...) Já no dia 17 de março informei o partido Chega desta minha decisão e enviei um mail ao presidente da Comissão Política Distrital (...) a informar que (...) passarei a exercer o meu mandato como vereador independente na Câmara Municipal de Torres Novas, deixando de ser representante do Partido Chega neste órgão autárquico, para o qual tinha concorrido em cabeça de lista como independente", disse o autarca na reunião pública de quarta-feira.

O vereador acrescentou que a decisão foi também comunicada ao executivo municipal, através do seu presidente, José Trincão Marques (PS).

"Assim sendo, e para todos os efeitos, sou vereador independente em funções desde 17 de março. Só agora informo, por não ter havido reuniões de câmara até esta data", referiu o eleito pelo Chega em Torres Novas, no distrito de Santarém.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, o PS, que governa em minoria, obteve 34,64% dos votos, enquanto o PSD ficou muito próximo, com 34,18%. O Chega alcançou 13,49%.

Com este resultado, PS e PSD elegeram três vereadores cada um, sendo a presidência da câmara assegurada pelo PS, enquanto o Chega elegeu um vereador, que agora passou a independente.

O vereador não apresentou na reunião quaisquer justificações políticas para a desvinculação do partido.

Questionado pela Lusa, o vereador disse não querer "aprofundar muito a questão", afirmando que a decisão se prende com "incompatibilidades" que se verificam "desde o dia das eleições", envolvendo a "estrutura local, distrital e entre eleitos do Chega em Torres Novas".

A intervenção de Carola na reunião de Câmara motivou reações no executivo municipal, nomeadamente do vereador social-democrata Tiago Ferreira, que afirmou não ter tido conhecimento prévio da decisão.

"Não tinha essa informação oficialmente", declarou, sublinhando que apenas o presidente da Câmara tinha sido informado.

Na resposta, o autarca José Trincão Marques confirmou ter recebido a comunicação por e-mail, explicando que optou por aguardar a sua divulgação em reunião pública.

"Achei mais correto que fosse o senhor vereador a dar essa informação numa reunião pública", afirmou o presidente da Câmara.

O executivo passou a reconhecer José Carola como vereador independente.

O município de Torres Novas mantém atualmente um executivo sem maioria absoluta, com o PS na presidência, o PSD na oposição e o Chega com um eleito, agora independente.

A nível nacional, a saída do autarca insere-se num conjunto de desfiliações de eleitos do Chega em câmaras municipais desde o início do atual mandato autárquico.

De acordo com um balanço do partido e casos reportados em vários municípios, pelo menos nove vereadores eleitos pelo Chega já se desvincularam da força política em autarquias de norte a sul do país.

Entre esses casos estão situações em Lisboa, Coimbra, Ourém, Gaia, Funchal, Mirandela,Fundão e Torres Novas, num quadro de instabilidade política em alguns executivos locais.

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