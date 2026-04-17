Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS

O Chega admite vir a apresentar medidas para isentar o pagamento de IRS às vítimas de abuso sexual no seio da Igreja que foram indemnizadas.

Em declarações à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, Cristina Rodrigues, deputada do Chega, assume que seria uma questão de justiça que pode justificar uma exceção.

"Acho que faz sentido apresentarmos uma proposta, temos que ver como é que a colocamos", afirma a deputada do Chega.

Cristina Rodrigues sublinha que "para outro tipo acordos extrajudiciais pode não fazer sentido", mas assinala que em casos de violência sexual ou doméstica não se compreende a tributação: "Pode fazer sentido haver essa isenção da taxação, por uma questão de justiça".

A possibilidade surge numa altura em que o Bloco de Esquerda e o PAN já apresentaram propostas para evitar que estas compensações paguem IRS. O PAN, por exemplo, estima que o Estado possa arrecadar perto de 320 mil euros com em impostos.

A deputada do Chega é a responsável do partido pelo processo de revisão constitucional e assume que em algumas propostas será difícil conseguir os dois terços para as aprovar. Não obstante, acredita que o grosso da proposta não representa uma "rutura" ou uma "revolução" em relação à atual Constituição.