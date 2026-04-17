- Noticiário das 15h
- 17 abr, 2026
-
conselho de estado
Conselheiros de Estado já tomaram posse. Seguro chama Marcelo à parte
17 abr, 2026 - 15:04 • Susana Madureira Martins
A tomada de posse aconteceu uma hora antes do arranque da reunião do Conselho de Estado, que terá como base de debate a Segurança e a Defesa, precisamente uma semana depois da Presidência Aberta de António José Seguro pelos concelhos da região centro afetados pelo comboio de tempestades neste inverno.
A cerimónia começou com algum atraso, poucos minutos depois das 14h00 e, em menos de meia hora, tomaram os conselheiros eleitos pelos deputados, Leonor Beleza, Pedro Duarte, Carlos Moedas, André Ventura e Carlos César e os nomes nomeados pelo Presidente da República: Maria do Carmo Fonseca, Isabel Capeloa Gil, Nuno Severiano Teixeira e Alberto Martins.
A tomada de posse aconteceu uma hora antes do arranque da reunião do Conselho de Estado que terá como base de debate a Segurança e a Defesa, precisamente uma semana depois da Presidência Aberta de António José Seguro pelos concelhos da região centro afetados pelo comboio de tempestades neste inverno.
Este é o primeiro Conselho de Estado de António José Seguro como Presidente da República e também o primeiro para Marcelo Rebelo de Sousa como ex-chefe de Estado. Para vários dos conselheiros presentes será também esta uma primeira vez, casos de todos os conselheiros nomeados por Seguro ou do ex-ministro da AD, Pedro Duarte.
- Noticiário das 15h
- 17 abr, 2026
-