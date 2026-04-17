Conselheiros de Estado já tomaram posse. Seguro chama Marcelo à parte

Apenas o Prémio Pessoa, Miguel Bastos Araújo, faltou por estar ausente do país. De resto, todos os conselheiros de Estado, nomeados pelo Presidente da República e eleitos pelo Parlamento, tomaram posse e prestaram juramento na sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, esta sexta-feira.

A cerimónia começou com algum atraso, poucos minutos depois das 14h00 e, em menos de meia hora, tomaram os conselheiros eleitos pelos deputados, Leonor Beleza, Pedro Duarte, Carlos Moedas, André Ventura e Carlos César e os nomes nomeados pelo Presidente da República: Maria do Carmo Fonseca, Isabel Capeloa Gil, Nuno Severiano Teixeira e Alberto Martins.

A tomada de posse aconteceu uma hora antes do arranque da reunião do Conselho de Estado que terá como base de debate a Segurança e a Defesa, precisamente uma semana depois da Presidência Aberta de António José Seguro pelos concelhos da região centro afetados pelo comboio de tempestades neste inverno.

No final da tomada de posse, o Presidente da República cumprimentou todos os dez conselheiros de Estado, detendo-se alguns segundos numa conversa com o líder do Chega, André Ventura. Na mesma cerimónia, tomou posse como conselheiro de Estado o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o primeiro a ser chamado para assinar o ato de posse.

Mal terminou a sessão, o Presidente da República perguntou a Marcelo se "tem tempo?", chamando o antecessor no cargo para uma conversa privada, retirando-se ambos para o espaço ao lado da sala dos Embaixadores.

Este é o primeiro Conselho de Estado de António José Seguro como Presidente da República e também o primeiro para Marcelo Rebelo de Sousa como ex-chefe de Estado. Para vários dos conselheiros presentes será também esta uma primeira vez, casos de todos os conselheiros nomeados por Seguro ou do ex-ministro da AD, Pedro Duarte.