Ministra do Trabalho assegura que versão final da proposta será enviada à CGTP

17 abr, 2026 - 19:40 • Lusa

Ministra do Trabalho confirma envio da versão final da proposta laboral à CGTP. Governo admite solução intermédia sem acordo. UGT reúne-se para decidir posição.

A ministra do Trabalho garantiu hoje que a versão final da proposta de alteração à lei laboral será enviada à CGTP e disse que, se não houver acordo com os parceiros, o documento submetido ao parlamento será um meio termo.

"Vamos enviar este documento à CGTP, porque o documento que entregámos ontem [quinta-feira] tinha umas gralhas que foram, entretanto, corrigidas", afirmou Rosário Palma Ramalho, em Lisboa, quando questionada pelos jornalistas sobre se a central sindical liderada por Tiago Oliveira iria receber a versão final da proposta de alteração à lei laboral.

A ministra do Trabalho realçou ainda que a reunião de hoje entre Governo, UGT e as quatro confederações serviu para fazer “pequenas afinações” sobre a versão final do projeto de acordo.

Palma Ramalho assegurou ainda que "compete" agora “ao Governo e aos outros parceiros aguardar serenamente pela posição final da UGT”, que anunciou hoje que vai convocar uma reunião extraordinária do secretariado nacional para saber se dá ou não o seu acordo à proposta.

Segundo indicou o secretário-geral da UGT, a reunião acontecerá “em princípio” na quinta-feira.

