PS e José Luís Carneiro aparecem à frente nas sondagens

O Partido Socialista lidera as intenções de voto, segundo duas sondagens divulgadas esta quinta-feira, uma pelo Correio da Manhã outra pelo Diário de Notícias.

Segundo o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, os portugueses consideram que José Luís Carneiro seria melhor primeiro-ministro do que Luís Montenegro.

O secretário-geral do PS é o líder partidário a quem os eleitores atribuem maior capacidade para liderar o Governo, com 29,8%. O PS aparece pela primeira vez desde as eleições de maio de 2025 na frente, com 23,4% das intenções de voto.

Os socialistas ultrapassam a Aliança Democrática (AD), que regista 20,6%, menos 2,8 pontos percentuais, e o Chega, agora remetido para a terceira posição, com 19%.