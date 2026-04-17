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- 17 abr, 2026
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Legislativas
PS e José Luís Carneiro aparecem à frente nas sondagens
17 abr, 2026 - 08:40 • João Carlos Malta
Duas sondagens conhecidas esta sexta-feira põem os socialistas a liderar as intenções de voto, sendo que a publicada pelo DN dá a maior diferença registada nos últimos tempos com os socialistas sies pontos percentuais à frente da AD.
O Partido Socialista lidera as intenções de voto, segundo duas sondagens divulgadas esta quinta-feira, uma pelo Correio da Manhã outra pelo Diário de Notícias.
Segundo o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, os portugueses consideram que José Luís Carneiro seria melhor primeiro-ministro do que Luís Montenegro.
O secretário-geral do PS é o líder partidário a quem os eleitores atribuem maior capacidade para liderar o Governo, com 29,8%. O PS aparece pela primeira vez desde as eleições de maio de 2025 na frente, com 23,4% das intenções de voto.
Os socialistas ultrapassam a Aliança Democrática (AD), que regista 20,6%, menos 2,8 pontos percentuais, e o Chega, agora remetido para a terceira posição, com 19%.
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Também a sondagem da Aximage divulgada pelo Diário de Notícias aponta no mesmo sentido, colocando o PS na liderança.
Os socialistas seguem com 30,6% das intenções de voto, contra 24,3% do PSD e 23,6% do Chega.
É a maior distância registada até agora em sondagens entre PS e PSD, superior a seis pontos percentuais. Em quarto lugar surge a Iniciativa Liberal, com 7%, seguida do Livre com 5,8% das intenções de voto. A CDU tem 2,5% e o PAN 1,8%. Já o Bloco de Esquerda vale 0,8%.
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