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Seguro envia mensagem de condolências a Macron por morte de militar

18 abr, 2026 - 23:01 • Diogo Camilo Lusa

Presidente da República fala em "profunda consternação" e defende que o "direito internacional deve ser plenamente respeitado".

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O Presidente da República, António José Seguro, enviou uma mensagem de condolências ao homólogo francês, Emmanuel Macron, após a morte de um militar na sequência um ataque no Líbano contra uma força das Nações Unidas.

Em nota publicada no site da Presidência da República, Seguro fala em "profunda consternação" pela morte de Florian Montorio ao serviço da UNIFIL.

"Em nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República apresenta sentidas condolências à família enlutada, às Forças Armadas francesas e ao povo francês e deseja a rápida recuperação dos três soldados franceses feridos", refere o chefe de Estado.

No comunicado, Seguro defende que o "direito internacional deve ser plenamente respeitado" e que os membros das missões de manutenção da paz das Nações Unidas "não podem, em circunstância alguma, ser alvo de ataques".

A morte do militar da Força Interina das Nações Unidas foi anunciado este sábado, com Macron a acrescentar que "tudo aponta para que a responsabilidade do ataque seja do Hezbollah".

"França exige às autoridades libanesas que detenham imediatamente os culpados e assumam as suas responsabilidades juntamente com a FINUL", indicou em publicação nas redes sociais.

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