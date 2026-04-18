Seguro vai ouvir parceiros sociais sobre lei laboral a 22 de abril

O Presidente da República, António José Seguro, vai reunir-se com parceiros sociais na próxima quarta-feira, numa altura em que o Governo procura ainda um acordo para reformar a lei laboral.

Em nota na Página da Presidência, Seguro anuncia que marcou as audiências individuais com os parceiros sociais para "o primeiro dia logo após a visita oficial a Espanha e a visita do Presidente do Brasil a Portugal", que será o dia 22 de abril.

Esta é o primeiro dia possível na agenda do Presidente da República para poder receber e ouvir confederações sindicais e representantes de patrões, sabe a Renascença.

As audiências acontecem após a Presidência Aberta da semana anterior na região Centro do país, a audição aos especialistas sobre fenómenos atmosféricos e a reunião do Conselho de Estado. A 10 de abril, na Praia da Vieira, durante a Presidência Aberta, Seguro foi recebido com um pequeno protesto relativo às reformas laborais e prometeu receber "muito em brevemente" os parceiros sociais.

O chefe de Estado anuncia também a ordem pela qual irá receber os parceiros sociais: a CGTP será a primeira, seguida da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), União Geral de Trabalhadores (UGT), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP).