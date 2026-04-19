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Carneiro acusa Governo de estar a ganhar dinheiro com os combustíveis

19 abr, 2026 - 14:04 • Sandra Afonso com Lusa

Na reunião da Comissão Nacional do PS, o secretário-geral garantiu que os socialistas não vão apoiar esta reforma laboral.

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusa o Governo de impedir maiores descidas nos combustíveis, para garantir mais receita. Inicialmente, a descida no gasóleo era para ser de 13 cêntimos, valor entretanto revisto em baixa para 11 cêntimos.

O secretário-geral do PS diz que fez as contas e garante que o Executivo vai ganhar mais receita a partir de segunda-feira, em imposto.

“Os combustíveis baixaram, vão baixar em termos internacionais, cerca de 13 cêntimos. Só que o Governo o que decidiu foi reduzir a margem que é destinada à receita do Estado e, com isso, eu vou assumir aqui um número para que possa ser desmentido depois por aqueles que queiram desmentir-nos com a verificação dos factos. O que vai significar entre o aumento do combustível e o aumento da receita com o combustível, um aumento de 1,85 euros em cada litro de combustível a partir de segunda-feira. Ou seja, não vai haver uma redução. O Estado vai continuar a ganhar ainda mais”, disse.

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À margem da reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso marcado por críticas ao Governo e a garantia de que os socialistas não vão apoiar esta reforma laboral.

"O Governo que não cumpriu, nem cumpre e mostra incapacidade para responder aos temas que preocupam as condições de vida das pessoas, veio concentrar-se em quê? Num tema que não inscreveu no programa eleitoral e que, em relação ao qual, guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais. Melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais", criticou

Na perspetiva de José Luís Carneiro, estas alterações foram para "fazer exatamente o oposto daquilo que deveria ser uma reforma" nesta área.

"E, portanto, connosco não podem contar para esta ofensa que está a ser feita à dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores no nosso país", avisou.

O secretário-geral do PS minimizou ainda o peso das sondagens e garantiu que o governo da AD já conta com menos apoio no país.

"É mais importante estarmos a subir nas sondagens do que estarmos a descer nas sondagens. Haverá alturas em que vamos descer nas sondagens e, portanto, não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem: os portugueses não confiam no Governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor", enfatizou José Luís Carneiro no seu discurso na Comissão Nacional do PS que decorre hoje em Lisboa.

Mais de metade da Comissão Política Nacional do PS proposta por José Luís Carneiro foi renovada, havendo lugar para nomes como os ex-ministros Fernando Medina e Alexandra Leitão e os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.

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A eleição deste órgão e do Secretariado Nacional é um dos pontos da reunião da Comissão Nacional do PS que está hoje reunida pela primeira vez com a nova composição que saiu do último congresso do partido, que decorreu no final de março, em Viseu.

Segundo informação avançada por fonte oficial do PS, dos 65 membros efetivos da Comissão Política Nacional do PS, 37 são novos, o que corresponde "a uma taxa de renovação de 57%".

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