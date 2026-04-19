Duarte Cordeiro recusou integrar órgão do PS porque não viu correspondidas várias preocupações

O antigo ministro Duarte Cordeiro afirmou este domingo que recusou o convite do secretário-geral socialista para integrar a Comissão Política Nacional do PS por não ter visto correspondidas "um conjunto de preocupações", ficando "menos comprometido com a atual liderança".

Em declarações à Lusa na sequência da notícia avançada pelo Observador, Duarte Cordeiro explicou que decisão de ficar de fora da Comissão Política Nacional do PS -- eleita hoje com 88% pela Comissão Nacional do partido - resultou de "várias conversas com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que vinham antes do congresso" que se realizou no final de março.

"Não tinha uma decisão tomada. Esta estava condicionada a um conjunto de preocupações que não foram correspondidas e preferi tomar uma decisão de rejeitar o convite", afirmou.

Segundo o antigo ministro dos governos de António Costa, esta sua decisão na atual circunstância não "tem uma leitura futura", mostrando-se "mais liberto" para dar a sua opinião ou para assumir "qualquer posição".

"Não me sinto condicionado pelas posições que esta liderança venha a assumir".

Referindo que no passado já tinha tido outros convites para órgãos do partido que foi rejeitando, Duarte Cordeiro assumiu que desta vez "estava ponderar", mas entendeu que não fazia sentido aceitar, uma "resposta definitiva" que disse ter dado no sábado a José Luís Carneiro.

"Senti que a liderança promoveu a ideia que aceitar o convite da Comissão Política Nacional significava ser da equipa ou apoiar o líder. Eu não encaixo em nenhum desses perfis", sustentou.

Para o antigo vice-presidente da Câmara de Lisboa, um partido como PS, que "é de liberdade", tem que "estar confortável com a opinião que se emite dentro e fora dos órgãos".

Mais de metade da Comissão Política Nacional do PS proposta por José Luís Carneiro foi hoje renovada, havendo lugar para nomes como os ex-ministros Fernando Medina e Alexandra Leitão e os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.

A eleição deste órgão e do Secretariado Nacional foi um dos pontos da reunião da Comissão Nacional do PS que está hoje reunida pela primeira vez com a nova composição que saiu do último congresso do partido, que decorreu no final de março, em Viseu.

Segundo informação avançada à Lusa por fonte oficial do PS, dos 65 membros efetivos da Comissão Política Nacional do PS, 37 são novos, o que corresponde "a uma taxa de renovação de 57%".

A lista, que é depois ordenada por ordem alfabética, é encabeçada por Teresa Almeida, presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo.

O ex-ministro das Finanças Fernando Medina mantém-se neste órgão, no qual passarão agora a estar os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis e o antigo deputado Sérgio Sousa Pinto, todos nomes que saíram agora do Secretariado Nacional do PS, o órgão mais restrito da direção.

A antiga líder parlamentar do PS e candidata a Lisboa nas últimas autárquicas, Alexandra Leitão, também entra na Comissão Política Nacional, assim como as ex-ministras dos governos de António Costa, Mariana Vieira da Silva (atualmente deputada) e Marta Temido (atualmente eurodeputada).