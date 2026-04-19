Marcelo arranca ciclo de conversas em bibliotecas escolares na segunda-feira em Mafra

Esta sessão vai ocorrer uma semana depois de o antigo chefe de Estado ter lançado um novo sítio oficial na Internet (www.gabinetemrs.pt) e ter iniciado um "Ciclo aulas-debate" com alunos do básico e secundário, em Águeda, distrito de Aveiro.

Sob o mote "Ler está na moda?", a primeira sessão está marcada para as 13h30 na Escola Secundária José Saramago, em Mafra. .

O ex-Presidente da República M arcelo Rebelo de Sousa inaugura esta segunda-feira, em Mafra, um ciclo de conversas em bibliotecas escolares com alunos do ensino secundário sob o mote "Ler está na moda?".

Nessa ocasião, foi recebido com bastante entusiasmo pelos alunos da escola e apesar de questionado pelos jornalistas, o ex-presidente da República manteve o seu compromisso de não falar sobre a atualidade nacional e internacional.

Durante o seu segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou repetidas vezes que quando cessasse funções como chefe de Estado tencionava percorrer as escolas do ensino básico e secundário do país. Prometeu não voltar a falar de política e adiantou que uma das suas prioridades seria a leitura e comentário de livros.

Em 9 de março passado, dia da posse do seu sucessor António José Seguro no cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido "deserto eterno".

No fim desse mês, o anterior Presidente da República iniciou "uma das vertentes da sua intervenção cultural, na Festa do Livro de Celorico de Basto".

No âmbito desta festa do livro, que no passado ajudou a fundar, Marcelo Rebelo de Sousa participou numa tertúlia com o tema "Qual o papel da literatura no momento atual?" e numa conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves.

À margem desse evento, o ex-chefe de Estado recusou falar de política, conforme o prometera: "Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos [jornalistas], que hão de perguntar mil vezes e eu mil vezes direi que não digo nada [sobre política]", disse.