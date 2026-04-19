Miguel Albuquerque diz que autonomias são um "grande negócio" para o Estado português

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, considerou hoje que as regiões autónomas são "um grande negócio" para o Estado português e admitiu que os deputados eleitos pela região para a Assembleia da República possam passar a independentes.

"O Estado está a assumir as regiões autónomas como um grande negócio e ainda estamos a pagar a mobilidade e custos da soberania", disse o também presidente do Governo Regional da Madeira no encerramento do XX Congresso Regional que serviu para confirmar a sua liderança, depois de ter sido eleito numas eleições internas sem adversário, há um mês, com 2.063 votos num universo de 2.098 votantes, segundo informação da estrutura regional do partido.

Dirigindo-se aos representantes nacionais ausentes do partido, desejou que "o bom senso impere", alertando que "a decorrência não funciona", porque os sociais-democratas madeirenses "não caminham de joelhos, mas sempre de cabeça erguida".

"Nós só fazemos parte do PSD nacional porque queremos ainda", acrescentou, alertando: "Se pensam que vamos ficar sem voz, nós passamos a independentes na Assembleia da República".

Miguel Albuquerque também argumentou que é presidente do Congresso e do Conselho Nacional, "porque os militantes do PSD nacional quiseram" e apontou que, na próxima reunião magna do partido, "não quer ser eleito para nenhum cargo se os interesses da Madeira não forem salvaguardados".

"Somos um partido de gente livre e frontal (...). Estamos aqui para continuar o percurso de conquista (...), [para] o PSD/Madeira continuar a reformar e renovar; somos partido de três gerações", apontou.

Albuquerque falou das dificuldades do atual contexto da União Europeia e criticou o que classificou como problemas do "lero-lero e a mesmice" a nível nacional, porque "o Estado está a governar para manter o conservadorismo dos instalados" e cobra impostos para "prestar serviços miseráveis à população".