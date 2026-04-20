Marcelo Rebelo de Sousa eleito personalidade do ano pela Imprensa Estrangeira em Portugal

O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito Personalidade do Ano de 2025 pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP), foi hoje anunciado.

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A escolha do vencedor da 36.ª edição do Prémio Personalidade do Ano/Martha de la Cal resultou, como acontece desde 1990, de uma votação dos correspondentes estrangeiros acreditados em Portugal e inscritos na associação.

Em comunicado, a associação refere que a principal justificação apontada pelos jornalistas estrangeiros em Portugal para atribuir este prémio ao Presidente da República que cessou funções em março deste ano foi o seu “compromisso com a democracia”, salientando que, durante os seus dois mandatos, Marcelo Rebelo de Sousa “foi um grande defensor do regime democrático”.

A AIEP destaca também a defesa dos imigrantes feita pelo antigo Presidente da República, referindo que, como chefe de Estado, Marcelo “devolveu, depois de consultas ao Tribunal Constitucional, os projetos que alteravam a Lei de Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade”.

“Em seu último mandato, o premiado foi uma voz importante do ponto de vista internacional, por ter levantado a voz, tanto em Portugal, quanto em foros internacionais, contra os ataques aos direitos fundamentais e em defesa firme da liberdade de imprensa, no momento em que estava a ser atacada até dentro da Casa Branca”, afirmou a AIEP.

A associação enaltece também o papel do antigo chefe de Estado no fortalecimento da ligação do país com as nações lusófonas e na divulgação da língua portuguesa.

“Por todos esses fatores, não há dúvidas de que Marcelo Rebelo de Sousa merece o prémio de Personalidade do Ano de 2025”, disse Vicente Nunes, presidente da AIEP.

Entre os anteriores vencedores constam nomes como a pianista Maria João Pires, o escritor José Saramago, a fadista Mariza, os Capitães de Abril, o ex-Presidente da República Mário Soares, o futebolista Cristiano Ronaldo e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A distinção é atribuída desde 1990 pelos jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal, inscritos na associação, e toma o nome da jornalista norte-americana Martha De La Cal (1926-2011), correspondente em Portugal da revista “Time” durante mais de 40 anos.