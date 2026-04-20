“O mundo precisa de paz”: Seguro defende convergência com Espanha

O Presidente da República encerrou esta segunda-feira à tarde a visita oficial a Espanha destacando o reforço das relações bilaterais e a intensificação da cooperação entre os dois países em áreas políticas, económicas e culturais.

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Em declarações ao jornalistas, Seguro rejeitou divergências estruturais entre os dois países em matéria de política externa, sublinhando uma posição comum centrada na promoção da paz.

“Portugal e Espanha convergem no essencial. O mundo precisa de paz. Há demasiado sofrimento e os dois Estados estão firmemente dispostos a colaborar em todas as iniciativas que promovam cessar fogo onde há guerra e que promovam a paz duradoura, porque é de paz que o mundo precisa”, afirmou.

O Presidente da República referiu também a importância estratégica do Estreito de Ormuz para a estabilidade económica e social.

“Há uma convergência total no sentido que o estreito de Hormuz se abra para que os bens alimentares cheguem a quem precisa, os fertilizantes cheguem aos nossos campos, à nossa agricultura, para que a energia possa chegar de uma forma regular, como antes acontecia, para evitar esta escalada de preços e o aumento do custo de vida”, afirmou António José Seguro.

No plano europeu, o Seguro defendeu o reforço das capacidades comuns, com especial incidência na defesa e na inovação tecnológica.

“É fundamental que se reforce e estimule um sistema científico europeu, onde a tecnologia produzida possa ter um duplo uso, um uso para a defesa, para a segurança, um uso militar, mas também um uso para a proteção de pessoas, o planeamento civil, a proteção civil, mas também para bens de consumo”, afirmou.

Defendeu ainda a necessidade de maior autonomia estratégica europeia.

“Pugnar também para uma maior capacidade europeia em matéria de defesa, gerando condições para uma maior autonomia, designadamente em termos de tecnologia”, disse.

O foco nos jovens

Depois de ontem ter referido que é preciso melhorar as condições salariais dos jovens – numa referência oblíqua à lei laboral – , Seguro, questionado pelos jornalista, voltou ao tema.

E reiterou: “Aquilo que eu ontem ouvi e tenho ouvido ao longo destes meses e destas semanas é precisamente a necessidade de que hajam melhores condições, um Estado mais eficiente, mais eficaz, uma economia mais competitiva, que remunere melhor, que pague melhores salários.”

Seguro referiu também o acesso à habitação como fator determinante nas decisões dos jovens.

“Também o acesso à habitação é uma das condições que os jovens colocam e quando eles têm possibilidades de fazer escolhas com outros países, onde o conjunto destas políticas ou o conjunto destas condições é-lhes mais favorável, naturalmente que eles fazem outras opções”, afirmou António José Seguro.

Camões como ponte

No domínio cultural, o Presidente destacou a realização de uma exposição sobre Camões em Espanha, apontando-a como marco relevante na cooperação bilateral.

“É significativamente extraordinário que, no final de outubro, se realize uma exposição em Espanha, uma exposição sobre Camões, que será a exposição de maior dimensão que é feita fora de Portugal sobre a história, a vida e a influência de Luís Vaz de Camões”, afirmou António José Seguro.