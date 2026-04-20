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Pedro Nuno Santos retoma mandato de deputado do PS na quarta-feira
20 abr, 2026 - 19:20 • Lusa
Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento esta quarta-feira. Retoma mandato de deputado suspenso há seis meses. Confirmação foi feita pelo próprio à Lusa.
O ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vai regressar ao Parlamento na quarta-feira para retomar o mandato de deputado que tinha suspendido há seis meses, confirmou o próprio à agência Lusa.
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Em 9 de outubro de 2025, Pedro Nuno Santos tinha anunciado à Lusa que iria suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2026.
O ex-líder do PS foi substituído durante estes seis meses pela deputada Lia Ferreira.
A notícia do regresso ao Parlamento esta semana foi avançada pelo "Diário de Notícias" e confirmada pela agência Lusa.
O pedido de suspensão foi então justificado com "motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional".
Depois do desaire eleitoral nas legislativas de maio do ano passado, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS na noite eleitoral, tendo sido substituído por José Luís Carneiro no cargo.
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