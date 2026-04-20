Seguro e Felipe VI em reunião de hora e meia no Palácio Real. PR conversa em português com Rei de Espanha

Estava prevista uma hora de reunião entre o Presidente da República e o Rei de Espanha, mas a conversa a dois, entre António José Seguro e Felipe VI acabou por prolongar-se mais meia hora. Uma reunião de trabalho no Palácio Real, em Madrid, naquele que foi o primeiro ponto na agenda da primeira visita ao estrangeiro do Presidente português.

Depois da reunião, Seguro e Felipe VI apareceram sorridentes perante os jornalistas para a fotografia a que se juntaram depois a Rainha de Espanha, Letizia, e a mulher do Presidente da República. A monarca surgiu de vestido cor de rosa pálido e Margarida Maldonado Freitas em tom verde água, com o Presidente e o Rei espanhol ambos de gravata azul.

Na sala onde decorreu a fotografia de grupo o ambiente foi de distensão total, Seguro, Felipe VI e respetivas mulheres estiveram numa curta conversa em que foi perfeitamente audível o Presidente da República a falar português com os reis sobre "bodas", sem contudo, ser percetível o contexto.

A seguir e já à porta fechada, juntou-se-lhes o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel que formalizaram cumprimentos antes do banquete.

Para a tarde desta segunda-feira está marcada a reunião de trabalho entre António José Seguro e Pedro Sánchez no palácio da Moncloa, em Madrid, um dia depois de o Presidente do Governo de Espanha ter defendido o fim do acordo de associação entre a União Europeia (UE) e Israel.