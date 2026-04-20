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Seguro recebido por Felipe VI e Pedro Sánchez em Madrid

20 abr, 2026 - 08:11 • Lusa

No plano das relações comerciais, o chefe de Estado manifestou o desejo de ver crescer a presença de empresas portuguesas no mercado espanhol.

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O Presidente da República, António José Seguro, vai ser esta segunda-feira recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid, na sua primeira visita oficial ao estrangeiro.

António José Seguro chegou no domingo à tarde à capital espanhola, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Durante um encontro com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, o Presidente da República afirmou que "a escolha de Espanha não é uma escolha ao acaso" e que quer consolidar o que os seus antecessores fizeram pelo reforço das relações bilaterais e da cooperação multilateral, em particular no quadro da União Europeia.

No plano das relações comerciais, o chefe de Estado manifestou o desejo de ver crescer a presença de empresas portuguesas no mercado espanhol.

O Presidente da República será recebido no Palácio Real pelas 12h45 locais - mais uma hora do que em Lisboa. O encontro dos chefes de Estado está marcado para as 13h00, alargado às delegações, e é seguido de almoço oferecido pelos reis de Espanha.

Pelas 16h30 locais, António José Seguro irá reunir-se com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.

Estão previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

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António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República há cerca de um mês e meio, em 9 de março.

Na nota divulgada pela Presidência da República refere-se que, "ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial fora do país, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

O Rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente na posse de António José Seguro como Presidente da República.

No início da sua intervenção, na Assembleia da República, o novo Presidente saudou a presença do monarca espanhol, a quem declarou: "A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras".

"Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal", acrescentou António José Seguro.

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve uma relação próxima com Felipe VI e Espanha foi o país onde mais vezes esteve, 19 no total, incluindo logo no início dos seus dois mandatos, em 2016 e 2021, mas deslocou-se primeiro ao Vaticano, no mesmo dia.

Na sua última deslocação a Espanha antes de deixar o cargo, em 20 de fevereiro deste ano, o anterior Presidente da República manifestou a certeza de que esse seria o primeiro destino do seu sucessor, António José Seguro, no estrangeiro, para "reafirmar a fraternidade" entre os dois países.

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