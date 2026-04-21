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Carneiro: "Governo está a meter a mão no bolso dos portugueses"

21 abr, 2026 - 13:33 • João Cunha

Secretário-geral do PS fez a acusação, depois de o Governo ter decidido aproveitar a descida do preço dos combustíveis, na sexta-feira, para na segunda-feira, também reduzir o desconto do ISP em 1,5 cêntimos por litro de gasóleo. Contas feitas, os portugueses poderiam poupar cerca de 13,2 cêntimos por litro, mas só poupam pouco mais de 11 cêntimos.

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"O Governo decidiu meter a mão no bolso dos portugueses", que estão a ser mais fustigados pelas decisões que o Governo está a tomar, acusa o secretário-geral do PS. Esta terrça-feira, à margem de uma breve visita ao mercado de Alvalade, José Luís Carneiro lembrou que há medidas importantes, como as sugeridas pelo PS, como reduzir o Iva sobre os combustíveis para 13%.

"Terá um custo estimado por nós em cerca de 90 milhões de euros, mas traduzir-se-á em ganhos muito significativos para as famílias e empresas que procuram fazer faze ao custo de vida. E são medidas que não colocam em causa a responsabilidade orçamental", garantiu.

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O secretário-geral do PS referiu ainda que outras das medidas propostas são a isenção de ISP para o gasóleo agrícola e para os fertilizantes, que estão orçadas em pouco mais de 6 milhões de euros, bem como a redução do preço do gás propano, que custará 10,3 milhões.

"São medidas exequíveis e que respondem ás necessidades fundamentais das pessoas, que vivem com muitas dificuldades", defendeu.

Por isso, José Luís Carneiro espera que o Governo não seja insensível à questão.

"O Governo não pode continuar insensível a esta matéria, que é de primeira importância, e tem de evitar continuar a acenar papões para distrair as pessoas do que é o essencial: a sua incapacidade para responder ás necessidades das pessoas".

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