- Noticiário das 14h
- 21 abr, 2026
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Carneiro: "Governo está a meter a mão no bolso dos portugueses"
21 abr, 2026 - 13:33 • João Cunha
Secretário-geral do PS fez a acusação, depois de o Governo ter decidido aproveitar a descida do preço dos combustíveis, na sexta-feira, para na segunda-feira, também reduzir o desconto do ISP em 1,5 cêntimos por litro de gasóleo. Contas feitas, os portugueses poderiam poupar cerca de 13,2 cêntimos por litro, mas só poupam pouco mais de 11 cêntimos.
"O Governo decidiu meter a mão no bolso dos portugueses", que estão a ser mais fustigados pelas decisões que o Governo está a tomar, acusa o secretário-geral do PS. Esta terrça-feira, à margem de uma breve visita ao mercado de Alvalade, José Luís Carneiro lembrou que há medidas importantes, como as sugeridas pelo PS, como reduzir o Iva sobre os combustíveis para 13%.
"Terá um custo estimado por nós em cerca de 90 milhões de euros, mas traduzir-se-á em ganhos muito significativos para as famílias e empresas que procuram fazer faze ao custo de vida. E são medidas que não colocam em causa a responsabilidade orçamental", garantiu.
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O secretário-geral do PS referiu ainda que outras das medidas propostas são a isenção de ISP para o gasóleo agrícola e para os fertilizantes, que estão orçadas em pouco mais de 6 milhões de euros, bem como a redução do preço do gás propano, que custará 10,3 milhões.
"São medidas exequíveis e que respondem ás necessidades fundamentais das pessoas, que vivem com muitas dificuldades", defendeu.
Por isso, José Luís Carneiro espera que o Governo não seja insensível à questão.
"O Governo não pode continuar insensível a esta matéria, que é de primeira importância, e tem de evitar continuar a acenar papões para distrair as pessoas do que é o essencial: a sua incapacidade para responder ás necessidades das pessoas".
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