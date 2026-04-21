Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Concentrações de apoio e contra Lula da Silva em frente ao Palácio de Belém

21 abr, 2026 - 13:34 • Lusa

Na manifestação convocada pelo Chega contra a presença do Presidente do Brasil em Lisboa gritou-se pelo partido e também pelo seu líder, André Ventura.

A+ / A-
Manifestação convocada pelo Chega contra a visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal. Foto: Joao Relvas/EPA
Manifestação convocada pelo Chega contra a visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal. Foto: Joao Relvas/EPA
Manifestação em apoio à visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal. Foto: Joao Relvas/EPA
Manifestação em apoio à visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal. Foto: Joao Relvas/EPA

Algumas centenas de pessoas concentraram-se esta terça-feira em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, numa concentração de apoio ao presidente brasileiro Lula da Silva, e noutra manifestação contra, promovida pelo partido Chega.

Na manifestação convocada pelo Chega contra a presença do Presidente do Brasil em Lisboa gritou-se pelo partido e também pelo seu líder, André Ventura.

Os manifestantes, entre os quais vários deputados e dirigentes do Chega, vão gritando "Lula ladrão, o teu lugar é na prisão" ou "Lula, ouve lá, não te queremos cá", e levantam cartazes com a imagem do Presidente brasileiro vestido com riscas brancas e pretas, como se estivesse atrás das grades.

Noutros cartazes lê-se também "lugar de ladrão é na prisão" ou "tolerância zero à corrupção", com as imagens de Lula e do antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Estes apoiantes têm, igualmente, bandeiras do Chega, do Brasil e de Portugal.

Também no jardim Afonso de Albuquerque, do outro lado da estrada em frente ao Palácio de Belém, estão concentrados mais de uma centena de apoiantes de Lula da Silva, na maioria brasileiros, com bandeiras e t-shirts do PT, partido do chefe de Estado brasileiro, e também com a sua cara, além de bandeiras do Brasil e de Portugal.

Estes manifestantes têm uma faixa onde se lê "Lula, Portugal te recebe de braços abertos" e outra "Lula 2026" e vão gritando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", "Portugal tem futuro com Lula e Seguro" ou "olé, olá, Lula, Lula".

Ambas as concentrações estão delimitadas por grades e fitas da polícia, e no local está um forte dispositivo policial, mais concentrado do lado dos apoiantes de Lula.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)