Montenegro elogia a integração “impecável” dos brasileiros e Lula quer ter com Portugal o “jogo do ganha-ganha”

O primeiro-ministro anunciou que mais de 235 mil imigrantes brasileiros foram regularizados nos últimos dois anos, sublinhando, ao lado do Presidente do Brasil, que as novas regras migratórias visam valorizar a integração, que classificou como “impecável”.

Luís Montenegro lembrou que, quando chegou ao Governo, estes cidadãos brasileiros não tinham qualquer “documento válido” e hoje estão regularizados.

“Eu quero dizer-lhe que, em Portugal, nos últimos dois anos, o Governo regularizou mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros que, quando chegámos ao Governo, não tinham um documento válido. Hoje estão regularizados e, portanto, com uma cidadania integral e plena.”

O primeiro-ministro quis ainda esclarecer que estes números representam a grande maioria dos processos, porque, num universo de mais de 400 mil que estavam pendentes, apenas 5% foi indeferido.

“Para que não fiquem dúvidas, num processo que, a nível global, tratou mais de 400 mil processos que estavam pendentes, nós tivemos apenas cerca de 5 mil casos. Estamos a falar de uma taxa inferior a 5%, o que diz bem daquilo que é a relação e da necessidade de algum esclarecimento público sobre esta matéria”, disse Montenegro, na declaração conjunta, depois de um encontro de pouco mais de uma hora com o presidente brasileiro.

Brasileiros são um “povo trabalhador”



Lula da Silva escutou o elogio que Montenegro fez à integração da comunidade brasileira em Portugal e garantiu que os brasileiros são um “povo trabalhador”.

“E uma coisa eu posso assegurar-lhe, primeiro-ministro: se há um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se há um povo que gosta de trabalhar, que aprende com muita facilidade a fazer as coisas, pode ter a certeza de que é o povo brasileiro”, garantiu Lula da Silva.

O presidente brasileiro destacou ainda que as relações entre os dois países podem entrar numa nova fase na sequência do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, porque o líder brasileiro quer que as empresas portuguesas possam construir parte do que o Brasil vai negociar com a União Europeia.

Portugal pode ser a grande porta de entrada dos interesses empresariais brasileiros



“Agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, conseguimos dizer, alto e bom som, que Portugal pode ser a grande porta de entrada dos interesses empresariais brasileiros. Na reunião com o primeiro-ministro, disse-lhe que vou conversar com os meus ministérios e com as nossas indústrias. É muito importante que parte do que o Brasil vai negociar com a União Europeia possa ser construída aqui em Portugal. Porque aí, sim, estaremos a fazer uma parceria séria, num verdadeiro jogo de ganha-ganha”, disse Lula da Silva.

“Nós não queremos que Portugal seja apenas a porta de entrada; queremos que Portugal seja a porta de construção de uma parceria robusta entre dois países que se conhecem desde abril de 1500”, concluiu.

Lula da Silva que “para conquistar o coração do primeiro-ministro” começou por elogiar “o monstro sagrado chamado Eusébio” e por falar do Mundial de 1966, onde o Brasil ficou para trás.

“Eu espero que, em 2026, nos Estados Unidos, Portugal leve em conta o seu discurso de harmonia entre o Brasil e Portugal, e que Cristiano Ronaldo e a sua turma não tentem derrotar o Vini Júnior e a turma dele do Brasil”, disse Lula da Silva para apontar a uma final entre os dois países.

“E quero dizer-lhe a si e ao povo de Portugal: preparem-se. Se houver uma final da Copa do Mundo entre Brasil e Portugal, eu e o primeiro-ministro Montenegro estaremos nos Estados Unidos, ao lado de Trump, a assistir à final da Copa do Mundo”, disse Lula da Silva.

No encontro, na residência oficial do primeiro-ministro, participaram Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros; Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças; Fernando Alexandre, ministro da Educação; António Leitão Amaro, ministro da Presidência; Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente; e, por último, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia.

A delegação brasileira integra o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, bem como os ministros da Fazenda, da Indústria, das Minas e Energia e da Ciência.