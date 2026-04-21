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Montenegro escolhe o 25 de abril para homenagear o teatro (e Ruy de Carvalho)

21 abr, 2026 - 17:26 • Manuela Pires

Este ano, os jardins da residência oficial do primeiro-ministro vão ser o palco para a atuação de três escolas de teatro, de Lisboa, Albergaria-a-Velha e Sintra.

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Depois de ter sido homenageado pela Assembleia da República, Ruy de Carvalho almoça com o primeiro-ministro no dia 25 de abril na residência oficial de São Bento.

Numa nota enviada aos jornalistas, o gabinete do primeiro-ministro informa que Luís Montenegro vai juntar à mesa o ator de 99 anos de idade e a sua família, que representam três gerações de atores.

Neste Dia da Liberdade, que o primeiro-ministro escolheu para homenagear o Teatro, os jardins da residência oficial vão ser palco de três peças interpretadas por alunos de escolas de teatro.

A peça Medley’s da Broadway, pela Escola Broadway Kids de Sintra, “As Bodas de Fígaro”, pela Escola Jobra Educação de Albergaria-a-Velha e, por último, a peça “Crianças e Adultos”, pela Escola Boutique da Cultura de Lisboa.

A abertura ao público do Jardim da Residência Oficial é a partir das 14h00.

O ano passado, devido ao luto nacional pela morte do Papa Francisco, os jardins da residência estiveram abertos ao público, mas as celebrações foram adiadas para o dia 1 de maio.

O programa contou com um mini concerto de Tony Carreira a que assistiram também o primeiro-ministro e a sua mulher, Carla Montenegro.

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