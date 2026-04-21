Primeiro-ministro recebe Corina Machado nesta quarta-feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber nesta quarta-feira a prémio Nobel da Paz de 2025, a venezuelana María Corina Machado.

A audiência está marcada para as 15h00 na residência oficial em São Bento, em Lisboa.

A líder da oposição venezuelana esteve em Madrid entre sexta-feira e sábado, numa visita em que criticou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e líderes progressistas latino-americanos, ao mesmo tempo que elogiou o Presidente norte-americano, Donald Trump, e confirmou estar a coordenar com Washington o seu regresso à Venezuela.

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Em conferência de imprensa em Madrid, Machado afirmou que os acontecimentos da Cimeira da Democracia, realizada em Barcelona, demonstraram que, nesta altura, um encontro com Sánchez "não era aconselhável".

A dirigente reagia a declarações de vários líderes presentes no fórum, entre os quais o Presidente colombiano, Gustavo Petro, que alertou para um "grande receio" entre os venezuelanos face a um eventual regresso da opositora, apontando riscos de "vingança política".