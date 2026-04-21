Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela

Primeiro-ministro recebe Corina Machado nesta quarta-feira

21 abr, 2026 - 18:40 • Lusa

Depois de receber as chaves de Madrid na semana passada como símbolo de abertura e apoio à causa da opositora venezuelana, a audiência está marcada para as 15h00 na residência oficial em São Bento, em Lisboa.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber nesta quarta-feira a prémio Nobel da Paz de 2025, a venezuelana María Corina Machado.

A audiência está marcada para as 15h00 na residência oficial em São Bento, em Lisboa.

A líder da oposição venezuelana esteve em Madrid entre sexta-feira e sábado, numa visita em que criticou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e líderes progressistas latino-americanos, ao mesmo tempo que elogiou o Presidente norte-americano, Donald Trump, e confirmou estar a coordenar com Washington o seu regresso à Venezuela.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa em Madrid, Machado afirmou que os acontecimentos da Cimeira da Democracia, realizada em Barcelona, demonstraram que, nesta altura, um encontro com Sánchez "não era aconselhável".

A dirigente reagia a declarações de vários líderes presentes no fórum, entre os quais o Presidente colombiano, Gustavo Petro, que alertou para um "grande receio" entre os venezuelanos face a um eventual regresso da opositora, apontando riscos de "vingança política".

Corina Machado recebe chaves de Madrid e fala em "Venezuela em liberdade"

América Latina

Corina Machado recebe chaves de Madrid e fala em "Venezuela em liberdade"

Galardão foi apresentado como símbolo de abertura (...)

Também o Presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, e Sánchez defenderam, em Barcelona, a não interferência externa na política venezuelana.

Machado sublinhou que a sua presença em Espanha, coincidindo com o encontro progressista, "não foi intencional, mas antes providencial", e destacou reuniões com líderes conservadores espanhóis, como Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, sem contactos com o Governo socialista.

A opositora adotou um tom distinto ao referir-se a Trump, considerando que o Presidente norte-americano foi o único líder mundial que "arriscou a vida dos cidadãos do seu país pela liberdade da Venezuela".

Machado agradeceu a atuação dos Estados Unidos da América (EUA), numa referência à operação militar que levou à captura do ex-Presidente venezuelano Nicolás Maduro, em janeiro.

A líder venezuelana confirmou ainda que está a discutir com Washington o seu regresso ao país, admitindo riscos, mas garantindo que "as ameaças não a demoverão".

"O nosso dever é estar na Venezuela, a apoiar os venezuelanos", afirmou Corina Machado.

Sobre a atual Presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, Machado acusou-a de representar "o caos, a violência e o terror", contrapondo com o seu movimento, que disse pretender uma transição pacífica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 21 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)