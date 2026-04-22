BdP. Aprovada audição de Mário Centeno e Álvaro Santos Pereira

Os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública aprovaram esta quarta-feira dois requerimentos para a audição do ex governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e do atual, Álvaro Santos Pereira, sobre a nova sede da instituição.

Os requerimentos foram apresentados pelos grupos parlamentares (GP) do CDS-PP e do Chega, de acordo com os documentos publicados no "site" do parlamento.

O CDS requereu a audição de Mário Centeno, sendo que, no decurso da discussão, "foi apresentado um requerimento oral pelo GP PSD para adição de audição do atual governador do BdP", Álvaro Santos Pereira.

Este requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e CDS e com a abstenção do Chega, PS e Livre. Estiveram ausentes os deputados da Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e PAN.

Já o requerimento do Chega para a audição tanto de Mário Centeno como de Álvaro Santos Pereira foi aprovado com os votos favoráveis do Chega e do PS, contra do PSD, abstenção do Livre, estando ausentes Iniciativa Liberal, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PAN.

Neste requerimento, o Chega disse que "a decisão de aquisição e construção da nova sede do Banco de Portugal continua a suscitar relevantes questões de natureza financeira, patrimonial e de transparência que justificam um escrutínio parlamentar aprofundado".

Já o CDS indicou que Mário Centeno, "a pouco mais de dois meses do termo do respetivo mandato, optou por vincular a instituição à celebração de um contrato-promessa de compra e venda de edifícios com quatro sociedades do Grupo Fidelidade", para a construção da nova sede do banco central, nos antigos terrenos da Feira Popular de Lisboa.

O CDS disse que, tendo em conta a documentação, entretanto recebida sobre este assunto, "mantêm-se, e até se adensam, as dúvidas que subsistiram após a audição realizada no dia 25 de setembro" a Mário Centeno.