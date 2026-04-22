Governo quer "preservar imagem" do futebol e promover "respeito e integridade"

A ministra da Cultura, Juventude e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, manifestou esta quarta-feira a intenção de "preservar" a imagem positiva do futebol português a nível internacional e promover uma cultura de "respeito e integridade".

"Para conseguirmos preservar esta imagem que de facto tem granjeado muito respeito a nível internacional, temos de promover esta cultura de respeito e integridade para salvaguardarmos um dos maiores ativos que o país tem à sua disposição, o desporto, e em particular o futebol", salientou, à saída do lançamento da campanha "Stop à Violência", realizado na Arena Portugal, em Oeiras.

A ministra que tutela o desporto em Portugal considerou o futebol "um dos maiores embaixadores" do país além-fronteiras e possibilitou "condições" para que este se pudesse associar a eventos de monta como a co-organização do Mundial2030.

"Já disse várias vezes que [o futebol] é um dos maiores embaixadores que Portugal tem na sua projeção internacional e que também tem granjeado respeito internacional que, de alguma forma, nos criou melhores condições para organizarmos grandes eventos internacionais já muito recentemente e nos próximos anos, nomeadamente o Mundial, com o Marrocos e com Espanha", afirmou.

Para concretizar esse objetivo, Margarida Balseiro Lopes defendeu a relevância de campanhas como a "Stop à Violência" e realçou o decréscimo no número de situações de conflito registadas, enaltecendo o trabalho realizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), em conjunto com as diversas forças de segurança nacionais.

"Sugiro que se fale com o Sr. Presidente da APCVD [Rodrigo Cavaleiro], que é de facto a entidade que tem feito, juntamente com as forças de Segurança, um trabalho notável desenvolvido ao longo dos últimos anos que também é muito técnico e não político, e é também é importante separar as águas do que cada um deve fazer e que missão tem a desempenhar. Ouvir a APCVD pode ser muito importante", argumentou.

A campanha "Stop à Violência" foi também enaltecida pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, como a primeira etapa de "três momentos diferentes".

"Um [momento], é esta campanha de prevenção que estamos hoje a lançar. Segundo aspeto, já anunciámos também um processo de autorregulação de alterações muito profundas nos regulamentos em determinados ilícitos regulamentares ou disciplinares, que contempla não só agressões a agentes desportivos, linguagem injuriosa ou grosseira entre agentes desportivos e o terceiro nível tem que ver com alterações que queremos ver na lei da violência", explicou.

A cerimónia contou, entre outras personalidades, com a participação dos presidentes de Liga de clubes, Reinaldo Teixeira, e Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, e contemplou discursos e uma mesa redonda protagonizada por várias das entidades presentes.