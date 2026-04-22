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Reforma Laboral

Ministra compara PS à CGTP: "Se não quiser, vamos negociar com partidos que queiram"

22 abr, 2026 - 13:06 • Filipa Ribeiro

Depois de PS ter recusado negociar o novo pacote laboral, Palma Ramalho compara socialistas à CGTP e diz ser "óbvio" que Governo avança com a negociação com os outros partidos.

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A ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, diz que o Governo "negociará com todos os partidos que queiram negociar" e compara PS à CGTP depois de o Partido Socialista ter afirmado que o projeto sobre a nova lei laboral vai ser chumbado no parlamento.

Rosário Palma Ramalho está a ser ouvida esta quarta-feira no Parlamento na comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Durante a audição, o deputado do PS, Miguel Cabrita, sublinhou que "não vai ser com o PS que a reforma será aprovada", deixando críticas às intenções do Governo sobre a reforma laboral.

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Em resposta, a ministra do Trabalho comparou os socialistas com a CGTP. "Se o PS diz logo que não quer negociar é como a CGTP que também disse no princípio que o diploma era para rasgar", recordou.

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Rosário Palma Ramalho garante que mesmo que o PS rejeite as negociações, o Governo vai "naturalmente" negociar com os partidos que o pretendam fazer. O Chega é um dos partidos que já admitiu colaborar com o Governo para avançar com alterações à reforma laboral assim que chegar ao parlamento.

Na audição esta quarta-feira, a ministra sublinhou que o acordo sobre a nova lei laboral está "pendente da UGT" e que espera "que seja positiva a posição" da central sindical.

Já esta terça-feira, a governante tinha reforçado que existiam apenas três ou quatro pontos a afastar o Governo da UGT. Rosário Palma Ramalho voltou ainda a recordar que o Governo vai enviar para o parlamento o diploma com ou sem acordo.

Esta quarta-feira os parceiros sociais são recebidos em Belém. António José Seguro tem reuniões previstas com centrais sindicais e entidades patronais sobre a reforma laboral em discussão.

A UGT, confirmou à Renascença, que tomará uma posição na reunião extraordinário do conselho já esta quinta-feira.

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