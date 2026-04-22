Seguro chegou de lancha ao Alfeite para primeira visita à Marinha

À chegada à Base Naval de Lisboa, no Alfeite, em Almada, distrito de Setúbal, pelas 11:00, o programa incluiu, antes do desembarque, uma revista naval aos navios atracados, com as respetivas guarnições estendidas, e depois, na Praça do Comando, honras militares.

Seguiu-se um "briefing" sobre a Marinha, no Centro Integrado de Tática e Análise Naval (CITAN), reservado, após o qual António José Seguro visitou a fragata Bartolomeu Dias, um dos navios da República Portuguesa (NRP) atracados no Alfeite.

Durante esta visita não houve declarações à comunicação social. O Presidente da República ficou para almoçar na Base Naval de Lisboa.

Depois da Marinha, seguir-se-ão visitas do chefe de Estado ao Exército e à Força Aérea.

António José Seguro, que assumiu o cargo de Presidente da República a 9 de março, reuniu-se a 13 de março com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general João Cartaxo Alves, e recebeu no mesmo dia os chefes dos três ramos militares.

Em 28 de março, presidiu à cerimónia militar de apresentação das Forças Armadas Portuguesas, em Santarém, e em 31 de março reuniu pela primeira vez o Conselho Superior de Defesa Nacional.

Em 14 de abril, António José Seguro visitou o Estado-Maior-General das Forças Armadas no Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Nos termos da Constituição, o Presidente da República é, por inerência, comandante supremo das Forças Armadas, e compete-lhe nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes dos três ramos militares.