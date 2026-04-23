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Falsas declarações? Chega pede envio ao MP de depoimento da ministra da Saúde

23 abr, 2026 - 13:52 • Lusa

Partido de André Ventura aponta "incoerências e contradições" nas declarações da ministra da Saúde, na audição de terça-feira na comissão de inquérito.

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O Chega requereu a extração do depoimento da ministra da Saúde na comissão de inquérito ao INEM para que seja enviado ao Ministério Público, por suspeitar que Ana Paula Martins prestou "falsas declarações".

O Grupo Parlamentar aponta "incoerências e contradições" nas declarações da governante, na audição de terça-feira na comissão de inquérito.

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"Em causa está a eventual prestação de falsas declarações em sede de inquérito parlamentar, uma situação que, a confirmar-se, pode configurar matéria de natureza criminal", sustenta.

No requerimento enviado à presidente da comissão de inquérito, a deputada do Chega Marta Silva, divulgado esta quinta-feira, o partido denuncia "discrepâncias entre a versões da ministra da Saúde e das diversas entidades decisivas e responsáveis por organismos do INEM e pela saúde e outros quantos responsáveis políticos", sem identificar.

O Chega considera que essas contradições se verificam também "entre declarações próprias".

O partido apela à "seriedade dos diversos grupos parlamentares para que não obstaculizem a descoberta daquilo que é o apuramento de um facto gravíssimo de mentir ao parlamento".

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